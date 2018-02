Las 5 mujeres que perdonan, pero nunca olvidan según su signo del zodiaco

Muchos creen que por ser aventurero y con apariencia relajada eres de los que perdonan fácilmente. Pero no, tienes tanto miedo a ser lastimado que una vez que lo hacen no dejas que eso se te olvide. Esto suele ser un problema en todas tus relaciones amorosas y de amistad, porque por mucho que digas que todo está perdonado esa sombra siempre te acosa. Deja ir las cosas porque ser rencorosa solo trae miseria. Aprende, no seas crédula, pero tampoco bases tus relaciones en el eterno no olvido. ¡Es muy peligroso!

CÁNCER (del 22 de junio al 22 de julio)

También como signo de agua sueles ser muy sensible, y te tomas muy mal cuando las personas que amas te fallan. Tu signo del zodiaco es muy bonito cuando estás de buen humor, pero enojado eres de las mujeres que no se atreven a soltar. Odias que las personas te hagan sentir mal y cuando osan hacerlo los pones en una lista negra por mucho tiempo. Tienes la ventaja de que sí pueden salir de ahí, pero es mucho el esfuerzo que deben invertir en enmendar el daño cometido hacia ti.

VIRGO (del 23 de agosto al 22 de septiembre)

Eres el signo del zodiaco más analítico, y eso hace que tengas todo medido. Sabes quién te ha hecho daño, quién te ha fallado y quién no. Si una persona ya no te estaba agradando tanto y comete un error, jamás lo olvidarás. Al contrario de una persona que amas, aquí recordarás más cómo te hizo sentir que el hecho como tal. Esto puede provocarte mucho conflicto, porque cambias tu actitud con esas personas que quieres y no sabes la razón. Para alguien tan inteligente es como la horma en su zapato.

CAPRICORNIO (del 22 de diciembre al 19 de enero)

Eres el signo del zodiaco que tiene más rencor en su ser. Tú si no dejas pasar ni un error, todo lo recuerdas, todo queda anotado y da un poco de miedo tu actitud. Las personas que te aman y están a tu alrededor temen esta parte de ti. Nunca es agradable sentirte vigilado sin que puedas cometer el menor falló porque quedará en tu libreta. ¡Respira! Toma aire, y no te tomes todo tan personal. El problema es que tú si cambias toda tu actitud de manera consciente con esa persona que te falló. Puedes hablarle normal, quererla, pero en este aspecto en el erró no volverás a ser igual.

Por ser tan sensible Piscis, te vuelves de las personas más rencorosas que hay. Tienen una memoria privilegiada para aquellos que han hecho algo por ti, pero si osaron dañarte o cometer un error jamás dejarás que se olvide. Recuerdas el minuto, el segundo, el momento exacto en el que alguien te hizo algo. Dices perdonar con facilidad, no puedes estar enojada con alguien por mucho tiempo, pero en el momento más inesperado sacas a colación ese rencor. O más peligroso, comienzas a cambiar tu actitud, te vuelves más hostil y grosera sin darte cuenta que en realidad no has perdonado y por eso actúas así.

