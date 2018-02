¡Se vienen cambios! Así te influirá el próximo eclipse solar, según Mía Astral

Tenemos el cielo súper cargado a dos días del #eclipse parcial de Sol en #Acuario. Explico #códigos para que se haga fácil de entender: 1⃣Eclipse parcial de Sol en Acuario, tomando en cuenta que el último eclipse de Sol fue total en el signo opuesto que es Leo: después de seis meses viendo que una máscara de ego/identificación cae, estamos listos para aceptarlo y empezar a hacer las cosas de manera diferente. La definición de locura es hacer lo mismo y esperar otro resultado diferente al de siempre. Esto va así como: ya has intentado dándote látigos de consciencia y no funciono. ¿Qué tal intentar manifestar eso amándote? Yeah, una idea radical, palabra clave de Acuario y #Urano que está fuerte esta temporada. 2⃣Tenemos al Sol, Mercurio, Juno y Nodo Sur en Acuario, todos en conjunción y son parte de la configuración del #eclipse 👉🏻¿qué tanto te comprometes con hacer las cosas diferente? Creo que depende de qué tan cansada o insostenible se ha hecho una situación. Igual o eliges el cambio o este te elige a ti. 3⃣Todo el combo en Acuario está en tensión con Saturno en Capricornio, es decir 👉🏻tus ganas de cambiar y tu cuestionamiento a las reglas creadas por el hombre. ¿Quién te dijo que tú o tu idea no es posible? ¿Por dónde vives, por tu edad?, ¿¡Ah!? 4⃣Todo el combo en Acuario está en cuadratura a #Jupiter en Escorpio 👉🏻¿notas lo que dejas que influence tu decisión? Es tu vida. Tienes que decidir con base en tu trabajo interno y sabiduría. No digo que no tomes en cuenta cómo tus acciones afectan a otros, sino que te des cuenta que de pedir consejo estás robándote tiempo, quitándote merecimiento. 5⃣Mientras la zona Acuario está HOT, Venus en Piscis 💅🏻💖está llenándonos de inspiración. Es un periodo de ideas brillantes y de atrevernos finalmente a apostar por la liberación de la programación limitante y obsoleta ✨✨✨ Más información en el video de la semana en mi canal de YouTube #astrologia #astrokabbalah #coachenespañol

