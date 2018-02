Los tres signos del zodiaco que vivirán en crisis durante febrero

Apenas en enero vivimos fenómenos astronómicos que no sucedían desde hace mucho tiempo, afectando en diferentes sentidos la energía del planeta y por ende, la de las personas. Y astrológicamente hablando, aunque muchos signos del zodiaco se vieron beneficiados por esto, otros comenzaron a sentir una baja de ánimo y de suerte.

Este caos solo se ve agravado por la forma en que los eclipses solares nos afectan espiritualmente. Actúan como un divisor para los capítulos en nuestras vidas, entregándonos nuevas oportunidades y puertas por abrir o cerrar. Veamos qué significa eso para estos signos que tendrán un poco difícil la entrada del nuevo mes:

Tauro

Tauro, estás en ascenso en tu trabajo. Se te han confiado más responsabilidades, tu arduo trabajo está dando resultados y en este momento, probablemente no te sientas mal. Sin embargo, para mediados de febrero, el eclipse solar parcial en Acuario vendrá la posibilidad de negocios serios que marcan un momento decisivo en tu carrera. Esto podría causar fricción entre tu y tus seres queridos, tus colegas, y desafortunadamente tu jefe. Las miradas estarán sobre ti. Ten cuidado con lo que dicen y los pasos que das porque un movimiento en falso y pueden hacerte caer.

Cáncer

El dinero es lo más alejado de tu mente en este momento, Cáncer pero no debería serlo. Puede que no necesariamente estés gastando de manera desmedida, pero tampoco piensas en formas a largo plazo para aumentar tu riqueza. Esa pereza financiera podría ponerte en una situación complicada este mes. El eclipse solar parcial de Acuario llegará a su octava casa, que es una casa compleja. Gobierna las finanzas y las inversiones, pero también gobierna la muerte y la transformación. Entonces, Cáncer, parece que este eclipse solar te obligará a revitalizar la forma en que manejas el dinero, para que no sufras un duro golpe en tu cuenta bancaria. Por favor, hazte un favor y practica cierta frugalidad antes de que eso suceda.

Sagitario

Normalmente eres el arquero, Sagitario, pero este febrero, podrías ser el objetivo. A principios de mes, Mercury y Jupiter afectarán negativamente su gráfico, lo que podría generar conflictos en sus relaciones amorosas. Usted y su pareja podrían tener problemas para comunicarse y el Día de San Valentín podría parecerse más a tirar los dientes que a las vacaciones soñadoras y apasionadas que se supone que son. Si eres soltero, es posible que te sientas especialmente incómodo con tu enamoramiento, y si no tienes uno, es posible que te sientas frustrado con todas tus opciones románticas en general. Independientemente del estado de su relación, este será un momento importante para que reconsidere lo que realmente valora en un compañero y, a la larga, su vida amorosa se verá revolucionada por las lecciones que aprendió durante este tiempo.

LEER MÁS

Nueva Mujer Dime tu signo del zodiaco y te diré cuáles son tus almas sexuales en la cama Descubre con qué signo del zodiaco tendrás más placer

TE RECOMENDAMOS EN VIDEO