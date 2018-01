Cómo hacerle el amor a un hombre, según su signo del zodiaco

Aries

(Del 21 de marzo al 19 de abril)

La clave estará en la aventura y en la innovación. Un hombre de este signo le gusta la efusión en sus parejas, y no hay nada que disfruten más que la pasión desenfrenada. Les encanta compartir nuevas experiencias, y son muy abiertos a probar distintas técnicas. Ellos son muy amorosos con sus parejas, y siempre te harán sentir única en sus brazos.

Tauro

(20 de abril al 21 de mayo)

Tauro son extremadamente cariñosos, les encanta los abrazos, muchos besos, muchas caricias en el acto. Aman sentirse deseados, que sus parejas les demuestren que están locamente enamorados de ellos, esto hace que se vuelvan locos de amor y en la pasión.

Geminis

(22 de mayo al 21 de junio)

Pueden llegar a caer en lo conservador, pero si les planteas nuevas técnicas nuevas lo harán encantados. Solamente debes ser tú quien traiga la idea a la mesa, pero ellos aceptarán todo con facilidad.. Tranquila, jamás te juzgará por querer ponerle más sabor a la relación sexual, al contrario, siempre admirará tu iniciativa por no dejar que la relación caiga en la monotonía.

Cáncer

(22 de junio al 22 de julio)

A ellos les encana tomar la iniciativa en el romance, pero suelen ser bastante metódicos. Saben qué les gusta, y cómo, entonces no suelen cambiar mucho. Si quieres algo tranquilo y seguro, un cáncer te podrá proporcionar exactamente lo que estás buscando. Pero que use las mismas técnicas, no quiere decir que sea malo o aburrido, puedes llevarte muchas sorpresas con los hombres de este signo. Sólo ten cuidado y no lo presiones demasiado.

Leo

(23 de julio al 22 de agosto)

Un Leo suele ser un poco egoísta en la relación sexual, y busca su propio goce. Esto es algo que puedes hablar con los hombres de este signo, porque no lo hacen con mala intención, solamente son olvidadizos. No te sientas mal si sientes que no está siendo reciproco el asunto, solamente atrévete a decir lo que quieres en voz alta y seguro que tus deseos se verán cumplidos.

Virgo

(23 de agosto al 22 de septiembre)

De manera pasional, si quieres hacerle el amor para que disfrute la experiencia, déjate llevar. Deja que tus sentidos se embriaguen de la experiencia, no pienses, y que el romance te controle. No hay nada que le guste más a un Virgo que hacer el amor de manera salvaje, y ardiente.

Libra

(23 de septiembre al 22 de octubre)

Pueden ser un poco tímidos, y a veces eres tú quien debe tomar la batuta de la acción sexual. Son tiernos, aunque también este es un ámbito muy importante en sus vidas que no se puede descuidar. Recuerda que los Libra son muy sensibles, por eso siempre alterna la relación con muchas caricias y besos.

Escorpio

(23 de octubre al 22 de noviembre)

A un Escorpio ama que las mujeres tomen la iniciativa. No hay nada que los prenda más que seas tú quien demuestre el interés y lo atraigas con tu seducción. Para los hombres de este signo el sexo es muy importante, y lo buscan todo el tiempo.

Sagitario

(Del 23 de noviembre al 21 de diciembre)

¡Aman experimentar! Se pueden aburrir con muchísima facilidad, así que siempre busca una nueva técnica o algo diferente para ponerle sabor a la relación. Puede ser cualquier cosa, no te tienes que romper la cabeza. Solamente mantén el interés, algo que tú también aprovecharás y agradecerás.

Capricornio

(22 de diciembre al 20 de enero)

Son muy caballerosos, y siempre hacen sentir a sus parejas queridas. También pueden ser muy conservadores, pero parece que están esperando que seas tú quién saque nuevas ideas. Ellos no lo hacen, pero no es porque tengan miedo, es porque suelen tener una mente muy cuadrada, pero les gusta mucho experimentar. ¡Hazlo!

Acuario

(Del 21 de enero al 18 de febrero)

Tienen mucha energía, y valoran mucho las parejas que tienen su mismo nivel de acción. Puede ser un poco cansada estar con estos hombres, pero también muy divertido. Recuerda que necesitarás estar más despierta que nunca para poder seguirles el ritmo a los hombres de este signo.

Piscis

(Del 19 de febrero al 20 de marzo)

Lo sensible y comprensivo se les olvida cuando están teniendo relaciones, y suelen ser muy pasionales estos pececitos. Aunque también un poco flojos, por lo que prefieren que seas tú quien haga el trabajo pesado.

