Una carta nueva para cada signo: ¡Conoce tu tarot de la semana! Esta semana no te pierdas el tarot y las predicciones que trae para tu signo.



Pide tu hora al: 9.9226 7881 Como todos los lunes, el tarotista Víctor Santelices nos entrega el consejo de las cartas del Tarot para la semana. Una tirada para cada signo que nos permite orientarnos y saber cómo vienen los próximos días en nuestras vidas. Síguelo en su Facebook.

Aries

Rey de Copas

Tienes que mostrarte más receptiva con las personas que se acerquen a ti, podrían necesitarte sin otro fin que el solo hecho de escuchar una palabra objetiva y orientadora, deja por un momento esa tendencia a ensimismarte y solo estar en tu mundo, somos seres sociales.

Tauro

Tres de Copas

Amplía tu circulo de amistades, obviamente con un criterio selectivo pues no se trata de cantidad si no de calidad, es increíble encontrar tantas personas que vale la pena conocer sin que medie un interés material o egoísta y que pueden representar un gran aporte a nuestras vidas.

Géminis

Los Enamorados

Tienes que afinar tu criterio de elección y también de selección, sobre todo en esta semana en que podrían darse situaciones relativas a tener que definir u optar. Se incluye el tema del amor de pareja, a veces tan complicado para ti.

Cáncer

Nueve de Copas

Semana complaciente con tus requerimientos de vida en familia y en la calidez de tu hogar, sin grandes contratiempos ni situaciones complejas, disfrutando con tu seres queridos y con lo que has sido capaz de construir con mucho esfuerzo. Cuida tus estados de ánimo que podrían alterar la bonanza de estos días.

Leo

Rey de Oros

Todo lo que quieras alcanzar, sobre todo en el plano material, lo podrás obtener pero con mucha más perseverancia y voluntad, habrá una vez más una correlación directa entre tus aspiraciones, tus esfuerzos y tus logros, recuerda que cuentas con tu capacidad que es un atributo permanente.

Virgo

Ocho de Espadas

Debes manejar tu nivel de frustración, cuando las cosas no se dan como tu quisieras, no siempre se puede lograr todo lo que te propongas, sobre todo si tus metas son exigentes y no dependen solo de ti. Recupera la confianza y aprende de tus errores.

Libra

Ocho de Oros

Siempre será recomendable estar preparados, con el conocimiento necesario y las habilidades aprendidas para enfrentar nuevos requerimientos económicos que se puedan presentar imprevistamente, esto se consigue complementando estudios, aprendiendo algo nuevo y capacitándose como una manera de

ampliar nuestras opciones.

Escorpión

Caballo de Oros

Si tus metas están claras solo debes comenzar a perseguirlas con afán continuo y un esfuerzo sostenido en el tiempo, es decir, con perseverancia. Lo que debes evitar es el desaliento que a veces te juega muy malas pasadas por lo que debes estar atenta y alerta.

Sagitario

Siete de Espadas

No te acostumbres a salir gananciosa frente a todo evento, tu suerte podría ser la mala suerte de otros y viceversa por lo que en todo deben descartarse las malas artes y obrar con rectitud, que a ti te sobra, lo que siempre es bueno tener es un plan B.

Capricornio

El Diablo

Nunca será recomendable deteriorar o poner en riesgo nuestra calidad de vida por un supuesto estándar de vida, recuerda el refrán “ La ambición rompe el saco” y no comprometas tus ingresos más allá de tus reales posibilidades.

Acuario

Cinco de Copas

El trago amargo hay que beberlo con rapidez, si has sido defraudada por alguien en quien creíste, debes hacer un esfuerzo adicional y poner un punto final, de nada vale vivir de recuerdos, la vida siempre te puede deparar mejores experiencias.

Piscis

Ocho de Copas

Es perfectamente compatible enfrentar la dura lucha por la vida que se desarrolla generalmente en lo colectivo o social con tu tendencia espiritual permanente que es algo maravilloso que solo tu puedes experimentar y esta experiencia es íntima y personal.