Marjorie de Sousa rompe en llanto ante las cámaras mientras es criticada por sus acciones

Después de que el actor Julián Gil logrará reencontrarse con su hijo en un centro de convivencia de la Ciudad de México tras de una fuerte batalla legal con la madre Marjorie de Sousa.

Ambos han vuelto a recurrir a la vía legal para resolver una polémica sobre la responsabilidad de la salud del menor, ya que de acuerdo con Marjorie, su hijo enfermó tras haber consumido un alimento proporcionado por su padre durante la convivencia.

Este fin de semana la actriz Marjorie de Sousa asistió al centro de Convivencia para que su hijo Matías estuviera con su ex pareja Julián Gil, y reveló la razón por la que sus abogados están solicitando videos de la anterior reunión entre ellos.

“Yo no estoy acusando a alguien de que le hizo algo”, indicó De Sousa a todos los medios de comunicación reunidos en el lugar. “Lo empiezo a notar raro (luego de traerlo al Centro de Convivencia), no quería comer, se le empieza a inflar la panza, dije ‘le voy a dar té’, no quería ni agua, al segundo día mi hijo no comía”.