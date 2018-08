Meghan Markle corrió bajo la lluvia para saludar a una pequeña niña que le gritaba emocionada

• • • • • Everything about this video is so precious. This is one of the reasons why I love this woman.🌹 #meghanmarkle #royalwedding #princeharry #wedding #purelove #harryandmeghan #london #love #royalfamily #meghanandharry #princessdiana #queen #princewilliam #katemiddleton#royal #fashion #royals #meghan #meghanmarklestyle #princeharryandmeghan #britishroyalfamily #royalcouple #britishroyals #friends #royalty #love #duchessofcambridge#duchessofsussex #meghanandharry #meghanmarkle #PrinceHarry #royalromance #meghanmarkle #royalwedding #princeharry #wedding #purelove #harryandmeghan #london #love #royalfamily #meghanandharry #princessdiana #queen #princewilliam #katemiddleton#royal #fashion #royals #meghan #meghanmarklestyle #princeharryandmeghan #britishroyalfamily #royalcouple #britishroyals #friends #royalty #love #duchessofcambridge#duchessofsussex

A post shared by duke_duchess (@harry_meghan_royals) on Jul 31, 2018 at 12:41pm PDT