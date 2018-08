Atala Sarmiento aclara los motivos por los que no regresará a la televisión

Atala Sarmiento aclaró que su regreso a la televisión no será posible por el momento tras varias especulaciones sobre su posible incorporación al programa “Intrusos” y posteriormente en una emisión especializada en moda, sin embargo ninguno de estos proyectos serán parte de su nueva faceta en la televisión, ya que por ahora la conductora está concentrada en su debut como columnista de el periódico “El Heraldo”.

La respuesta de Atala surgió después de que un medio afirmara que se uniría al programa “Cuídate de la cámara” a lo que la periodista respondió a través de sus redes sociales:

“¡Falso todo! Ni negociaciones, ni arreglos, ni narices. No he visitado a nadie de dicho programa más que cuando estuve como invitada ¿Por qué inventar? No lo entiendo”