Cantante mexicana pone en su lugar a Pati Chapoy después de ser criticada en el programa

La cantante culpó la falta de apoyo de los medios hacia su carrera musical.

“Yo he tenido que defender mis proyectos, con mis recursos porque no ha habido una cámara, no ha habido un micrófono y no hay esa relación; prácticamente, alguien que no me conoce, a pasar de lo importante que es su opinión como medio y mis respetos, nadie puede opinar de lo que no ha sido parte”.