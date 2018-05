La respuesta de Pati Chapoy ante los desplantes de "La Choco"

La rivalidad entre Atala Sarmiento y Pati Chapoy no termina, desde que la conductora dejó el programa “Ventaneando”, Pati no se ha reservado al hacer comentarios sobre su ex compañera ya que en un programa reciente soltó algunas indirectas para Sarmiento.

Ante esta situación Jimena Pérez “La Choco” quien continua trabajando en el programa y que es cuñada de Atala Sarmiento, mostró su molestia cuando durante una entrevista con Adal Ramones comentó que había firmado contrato con TV Azteca a dos semanas de recibir la propuesta, a esto Pati respondió:

“Yo conozco personas que se tardaron ocho meses y no firmaban”

Refiriéndose a Atala, lo cual provocó reacciones de desacuerdo por parte de “La Choco” que rápidamente fueron notadas por el los usuarios de redes quienes aseguraban que Chapoy tomaría reprimendas en contra de la conductora, quien después del episodio viajó a Londres para cubrir la boda real.

Sin embargo, aunque muchos se esperaban una fuerte respuesta por parte de Pati, ella recibió bien a la conductora olvidando el incidente y continuando con el programa como siempre.

