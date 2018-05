Selena Gomez responde a las críticas por su exagerado bronceado en los MET Gala 2018

Los ataques a Selena Gomez

La MET Gala 2018 atrajo toda la atención de los medios de comunicación por los increíbles vestuarios que ese día desfilaron. Las mujeres, principalmente, sorprendieron con ricos diseños, hermosos peinados y maquillajes envidiables.

Sin embargo, Selena Gomez, a comparación de años anteriores decepcionó mucho con su atuendo, y con el exceso de bronceado que usaron en ella. Ni el peinado, ni el maquillaje, ni el vestido favorecieron a la bella cantante.

Las críticas y hasta los rumores de un posible embarazo no tardaron en llegar. Muchos se sorprendieron por el aspecto tan desaliñado de la famosa, quien siempre ha sido muy cuidadosa en eventos de este calibre.

La respuesta de la cantante

Nuevamente Selena comprueba que no se toma nada personal y que tiene un picudo sentido del humor. En lugar de enojarse con las personas que tanto la atacaron, ella prefirió admitir que ese look no fue el más favorecedor.

En un corto video aparece ella con su largo vestido blanco corriendo y hasta parece que está ‘huyendo’ de algo. En la leyenda explica su sentimiento a cómo lució la noche de la gala más importante de la moda.

«Me when I saw my pictures from MET 🤷🏽‍♀️»

Traducción: Ciando veo mis fotos del MET.

Adorna la leyenda con un emoji de una muñeca encogiendo los hombros. Al parecer aunque no le agradaron las fotografías que sacaron de ella sabe que no hay nada que pueda hacer ella para cambiar la situación y lo está tomando con mucha gracia.

Por supuesto el video ya tiene más de 2 millones de reproducciones, aunque lleve corto tiempo en las redes.

