Katy Perry regresa a su larga melena negra para episodio en vivo de "American Idol"

Si hay algo que Katy Perry sabe como dominar, es poder cambiar en un parpadeo de look, esta vez fue un cambio que nos trasportó al pasado, al año 2008 cuando la conocimos con el pegajoso tema "I kissed a girl" en el que la cantante lucía una larga melena negra mientras se iba haciendo un nombre en la música, diez años después vuelve a usar este look, con la ayuda de una peluca, para un episodio en vivo del reality show de canto, American Idol que fue trasmitido el domingo 06 de mayo.

Katy Perry has shared these new pictures of herself with long, black hair on her Instagram story. She also posted a poll asking "is it time for the grow back?" pic.twitter.com/t8Tqxn6TuJ

— Music News & Rumors (@MusicNewsRumor) April 30, 2018