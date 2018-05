Eugenio Derbez cuenta cuándo y cómo fue su primera vez

Eugenio Derbez es uno de los actores mexicanos que ha conseguido labrar una estable fama. Conforme pasa el tiempo pasó de ser un excelente comediante a un increíble actor y director reconocido en Hollywood.

Su éxito ha sido paulatino pero constante y el amor del público cada día crece con más fuerza. Ahora ha estado muy ocupado promocionando su película ‘Hombre al Agua’, junto a Anna Farris y Eva Longoria.

Entre las muchas entrevistas que le han realizado en el programa Despierta América fue cuestionado sobre temas un poco más íntimos. El mexicano con mucha simpatía contestó todo aquello que le preguntaron, hasta confesó cuándo y con quién fue ¡su primera vez!

El famoso contó un poco de su vida aunque aceptó que empezó un poco tarde su sexualidad.

El actor mencionó que su papá al ser mucho más grande que él casi no hablaba de esos temas con él. Por lo que su madre, la actriz Silvia Derbez (QEPD), fue quien se encargó de enseñarle todo al respecto.

Por lo tanto su primera enseñanza, en todo aspecto, fue el de respetar a la mujer ante todo. Por eso él siempre ha actuado de esa manera.

“Mi papá me llevaba muchos años, entonces mi papá nunca quería hablar conmigo de nada, no hablaba de nada, entonces mi mamá fue la que me educó y me decía 'tienes que respetar a la mujer me lo inculcó tanto (…)”.

Por fin admitió que fue la madre de Aislinn Derbez la primera mujer con la que tuvo relaciones. Algo que sorprendió en gran medida a los televidentes.

