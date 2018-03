Eiza González se deja ver sin maquillaje después de los premios Oscar

Our road to the Oscars. Simplicity and radiance was what we aimed for.📸 @eliastahan ✨💛💄 Nuestro camino a los Oscares. Sencillo y radiante como la mujer latina. 💛✨💄

A post shared by Eiza (@eizagonzalez) on Mar 8, 2018 at 12:26pm PST