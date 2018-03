En medio de la polémica, Eiza González le dedica un poderoso mensaje a las mujeres

#happyinternationalwomensday I want to dedicate it to my Mexican women. From the hard working indigenous women working our beautiful land, to the women change history around the world. You are all such an inspiration and I hope the world gets to know more and more about each and one of your stories. All beautiful and talented. Thank you for being a motivation to women like me since I was a little girl. THANK YOU for fighting every single day and pushing to strive in what you do, and for representing our country with such poise. I never stop learning from other woman. And I admire you all deeply. #Mentors 🇲🇽🇲🇽🇲🇽🇲🇽🇲🇽#felizdiainternacionaldelamujer Quiero dedicar este día a todas las mujeres mexicanas. Desde las mujeres indígenas que trabajan nuestras tierras y nunca se detienen, hasta las mujeres que están cambiando la historia del mundo. Gracias por ser una inspiración para el resto de nosotras. Gracias por luchar diario y exigirse más. Por ser dignas representantes de nuestro país. Yo no estaría donde estoy sin mujeres que me motivan tanto como ustedes . Gracias por tanto. Las admiro profundamente. #Mentoras

