Demi Lovato renuncia a las dietas y es el mejor ejemplo de amor propio

Demi Lovato renunció a las dietas y a los complejos que la habían limitado desde hace años. La cantante optó por ser feliz, amarse, liberarse de los estereotipos impuestos por una sociedad intolerante.

Comenzó este año a salir en fotografías de manera más natural, enseñando sus piernas, su torso, en traje de baño. Para muchos esto podría parecer normal, pero Demi lleva una lucha con un pasado que lo marcaron los trastornos alimenticios, la inseguridad, y el odio a su persona.

A post shared by Demi Lovato (@ddlovato) on Feb 22, 2018 at 2:54pm PST

Por ello, los seguidores de la querida famosa no pueden estar más contentos con este cambio de actitud. “Orgullosa de lo que yo llamo muslos de no hacer dieta, y me siento muy orgullosa de ellos” escribió a lado de una de sus publicaciones.

En la fotografía se encontraba posando sentada en un columpio de jardín, con una chamarra negra y piernas al descubierto. Sin embargo, pocas horas después eliminó la postal de su timeline.

No ha dado explicaciones, pero esperamos que no haya sido por los comentarios malintencionados ni por miedo a enseñar lo hermosa que es.

A post shared by Demi Lovato (@ddlovato) on Feb 15, 2018 at 5:41pm PST

“Ya no me privaré de gustos (en moderación) y no voy a mentir, he ganado algunos kilos desde que dejé de hacer dieta, pero he dejado a un lado el estrés crónico de lo que como porque no quiero darle ese ejemplo a mis fans. ¡Ya no me avergonzaré a mí misma por la comida!”, escribió en su cuenta de Twitter.