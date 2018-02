Belinda podría haber engañado a Criss Angel con su cirujano plástico

Según información del sitio Tiempo, Belinda pudo haber iniciado una relación con Benjamín Talei, el cirujano plástico que le realizó una cirugía de mentón y que también le afiló el rostro hace dos años.

A partir de esto, la relación entre el médico de 41 años y la cantante se estrechó, ya que fuentes afirman que él le mandaba mensajes de amor e incluso pretendía casarse con ella, de acuerdo con la revista Tv Notas.

Esta pudo haber sido la causa del rompimiento entre la modelo y Criss Angel, quien supuestamente terminó la relación al descubrir dichos mensajes en el teléfono de Belinda, y posteriormente publicó en twitter:

“No escuchen a su corazón. Escuchen a su voz interior. Yo debí haberlo hecho. El amor no viene con un precio… La honestidad siempre debe de ser. Mentir sobre quien eres y quien soy yo no hace las cosas reales. Esta lección me costó millones que enriquecieron a una verdadera maestra del engaño.”