“Ave fénix”: Amaia Montero reaparece radiante en redes con sexy posado tras batalla contra la depresión

Después de atravesar uno de los capítulos más difíciles en su vida, Amaia Montero, quien fuera vocalista de la famosa agrupación española, La Oreja de Van Gogh, reapareció en redes presumiendo una espectacular figura en un sexy posado.

Fue en 2022 cuando la cantante generó preocupación por su aspecto, esto luego de que compartiera una fotografía en redes sociales que terminó escandalizando a sus fanáticos, quienes no paraban de preguntarse “¿qué le pasó a la cantante?“.

En aquel polémico posteo en el que no dejó ningún mensaje, Montero compartió una fotografía a modo selfie en el que se podía ver un aspecto cansado y desenfadado con un filtro en color negro que no hizo más que acentuar los rasgos desmejorados de la cantante generando una fuerte conversación en redes sociales sobre su radical cambio, al que agregó un mensaje que evidenció su lucha contra la ansiedad y la depresión escribiendo:

“Si la esperanza es lo último que muere y todavía no la he perdido de que me sirve la vida?”.

Amaia Montero Amaia Montero / Instagram

Tras enfrentar uno de los capítulos más difíciles en su vida personal, Amaia Montero decidió alejarse de la música y los escenarios para comenzar una batalla contra la ansiedad y la depresión, tomando tratamiento en una clínica psiquiátrica.

Amaia Montero reaparece sexy y radiante tras su lucha contra la depresión

Sin duda, Amaia Montero es una de las cantantes más queridas por toda una generación que pasado el legado de La Oreja de Van Gogh a las nuevas generaciones, que siguen coreando temas como ‘La Playa’, ‘Rosas’ o ‘Cuídate’.

La cantante de 48 años acaba de romper el internet con una fotografía que acaba de compartir en sus redes sociales donde muchos aplaudieron su mejorado aspecto, luciendo radiante y rejuvenecida, mostrando que siempre hay una luz al final del camino.

En una fotografía que además es ultra sexy, Amaia Montero posó desde su cama, envuelta en sábanas que cubrían su cuerpo y dejaban ver su pecho semidesnudo, acostada y mostrando su cabello con mechas rubias que tanto la han caracterizado.

Acostada de lado en una actitud juguetona, la originaria de Irún, España, lució un rostro ligeramente maquillado, con unos labios rosados y cejas definidas, mostrando una gran sonrisa por la que usuarios no dudaron en describirla como “Ave fénix”.

Amaia Montero reaparece radiante en redes tras lucha contra la ansiedad y depresión Instagram: @amaiamonterooficial (Instagram: @amaiamonterooficial)

¿Amaia Montero regresa a La Oreja de Van Gogh?

Tras su salida de la famosa agrupación y su camino en solitario como cantante, la esperanza de los fans por un reencuentro con su banda ha crecido y mientras unos señalan que pudo dar una pista sobre su regreso, otros desatacaron el evidente cambio en su aspecto, luciendo radiante y feliz tras la polémica vivida en 2022.

En la reciente fotografía que compartió Amaia Montero, añadió un mensaje que decía “No problem”, por lo que algunos empezaron a especular que se trataba de una pista sobre su posible regreso a los escenarios junto a La Oreja de Van Gogh, sin embargo, otros señalan que es una especie de declaración sobre la serenidad que hoy presume.

Mientras tanto, usuarios no pararon destacar su belleza y lo radiante que luce tras su polémica de 2022: "Qué guapa y feliz se te ve", “Nuestra ave fénix”, “La más bonita sin duda eres tú la más auténtica de todas”.