Amaia Montero es más que una fotografía: Conoce sus momentos más destacados como ícono musical.

Hace unos días, Amaia Montero, la ex vocalista de La Oreja de Van Gogh, preocupó a fans por una fotografía que subió a sus redes sociales, donde no se le veía en su mejor momento, y es que mucho se rumora sobre el estado deteriorado de su salud mental, siendo que algunos han comentado que esa no fue la primera vez que aparece así en redes sociales.

Amaia Montero es mucho más que una fotografía: estas son las veces que la cantante ha brillado

Amaia Montero, la cantante española de 46, está atravesando por un momento complicado, y se ha sumado a una serie de artistas que también han mostrado su lado humano, una especie de grito de auxilio que demuestra que, visibilizar el cuidado de la salud mental es sumamente importante.

No todo es negro alrededor de Amaia, pues ha deslumbrado un sinfín de veces, una de ellas fue durante su estancia en el grupo La Oreja de Van Gogh, haciendo de su figura, un ícono de la música y el pop español, regalándonos temas como “Rosas”, “París”, “La Playa” y “Cuídate”.

El grupo logró acumular una serie de nominaciones y fueron galardonados en 2001 con el Premio a Mejor Artista de los MTV Europe Music Awards.

En su carrera en solitario, Montero logró ganar el premio como Solista del Año en 2009, ofrecido por Orgullosamente Latino, fue nominada a “Mejor Artista Español” para los MTV EMA’s. Para 2015, la cantante ganó el premio De Pura Cepa a “Mejor Cantante del Año”.

Sin duda la artista de melena rubia es y será un ícono de la música de los 00s, su voz y talento han destacado en una industria donde ganarse un lugar entre disqueras y el gusto del público es sumamente complicado, ella logró posicionarse y dejar un legado.

Acumula cuatro álbumes en solitario, el primero, homónimo, de 2008, ‘2′ en 2011, ‘Si Dios Quiere, Yo También’, de 2014 y ‘Nacidos para Creer’.

Más allá de juzgar a una persona por su aspecto, es importante considerar qué hay detrás, cuáles son las luchas que está enfrentando y cómo podemos ayudarla, hay un sinnúmero de artistas que han pasado por fuertes depresiones y no han logrado ganarle la batalla. Es momento de concientizarnos, antes de generar cualquier tipo de comentario.