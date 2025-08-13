“Es mi show”: tachan a Majo Aguilar de “poco humilde” tras “correr” a fan del escenario

Majo Aguilar se ha convertido en una de las integrantes de la Dinastía Aguilar más queridas, tanto por su talento como por su habilidad de mantenerse alejada de las polémicas que han perseguido a su familia.

PUBLICIDAD

Saliendo bien parada de todas las controversias que acechan a su familia, sobre todo, luego de que se diera a conocer el romance y matrimonio de Ángela Aguilar y Christian Nodal, Majo Aguilar sigue consolidándose como una figura poderosa en la industria del regional mexicano, llamándose a sí misma como ‘Ranchera Galáctica’.

Sin embargo, pese a salir airosa de las polémicas, esta vez, un video que ha invadido las redes sociales, ha provocado una ola de comentarios hacia Majo Aguilar, y es que, mientras unos la tacharon de “alzada” otros defendieron su postura comentando que la cantante estuvo en su derecho de “correr” del escenario a un fanático por una poderosa razón que los internautas defendieron.

Majo Aguilar “corre” del escenario a fanático por esta razón

Majo Aguilar causó ruido en redes sociales, luego de que un video se viralizara en el que se le ve “corriendo” del escenario a uno de sus fanáticos, sin embargo, la escena, para algunos fue sacada de contexto y la cantante no perdió la amabilidad que la caracteriza, al contrario, su esencia humilde y cercana al público se notó en cada segundo.

Sin embargo, algunos señalaron que se trató de un gesto de altivez por parte de la ‘ranchera galáctica’ que ha puesto por primera vez en el ojo del huracán, pero antes ¿Qué hizo la prima de Ángela Aguilar?

En un video que se ha esparcido como pólvora en internet, se puede ver a Majo Aguilar en su presentación en la Feria Santo Domingo de Guzmán, donde, en un momento de su show, invitó a uno de sus fans a interpretar la canción ‘El Rey’ de Vicente Fernández, donde el joven terminó por adueñarse del escenario, sin embargo, al final de su presentación, él pidió cantar un tema más a lo que la hija de Antonio Aguilar Jr. se negó, acompañándolo hacia la salida del escenario comentando: “es mi show”.

Así reaccionaron los fans al gesto de Majo Aguilar a fanático

Este comentario dejó sorprendida a la audiencia de Chiapas y el video que ha rodado por todo internet, ha generado una ola de comentarios en su contra, y es que, muchos consideraron este gesto como un “acto soberbio” por parte de la cantante, mientras que otros salieron a defender su postura, argumentando que le dio la oportunidad y el público espera a ver un show de Majo Aguilar no de personas invitadas al escenario.

PUBLICIDAD

Fue así como el público se dividió en dos, donde internautas no tardaron en lanzar diferentes calificativos a la acción que Majo Aguilar tuvo con el fan que subió al escenario:

“¡Se puso m*m*ncit*! El momento exacto donde Majo Aguilar bajó a joven diciéndole que es su show”, se leía en la descripción del video que puso a hablar a todos: “Y que se le quitaba una no es ninguna humildad”, ante lo que otros usuarios, no dudaron en defenderla: “la gente fue a verla a ella, sorry me dio oportunidad y se le debe de agradecer”, “Nadie hará que me caiga mal Majo Aguilar”.

De esta forma, Majo Aguilar volvió a salir bien librada de cualquier controversia, continuando con el gran cariño que el público tiene hacia ella.