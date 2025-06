“No somos tan cercanas”: Majo Aguilar reacciona a declaraciones de Ángela sobre su relación familiar

Ángela Aguilar aprovechó sus recientes encuentros con la prensa para aclarar diversas controversias, una de ellas, su relación con su prima, Majo Aguilar, de quien se dice, existiría una rivalidad de la que ninguna ha podido salir airosa.

PUBLICIDAD

Mientras las comparaciones entre primas continúan, fue Majo Aguilar la primera en alzar la voz, pidiendo a los medios de comunicación y los internautas que dejaran de hacer este tipo de divisiones entre ella y su prima, manteniéndose al margen de las polémicas que han alcanzado a Ángela Aguilar desde meses antes de que iniciara su romance con Christian Nodal, derivado de desafortunadas declaraciones que le valieron de una ola de críticas.

“Hace algunos meses que ya no tengo comunicación con mi familia, hace un par de años donde no tenemos una relación donde nos frecuentemos tanto. Eso no significa que mi tío Pepe y Ángela no sean importantes en mi vida. Aunque ya no tenga una relación tan frecuente con ellos, porque el cariño lo tengo, por ese amor y convivencia que sí tuve durante mi adolescencia. Vayamos con el camino del amor”, expresó en enero de este año.

Majo Aguilar se posiciona políticamente a través de “Piel Azteca” (Foto: Fonovisa / Universal)

Ángela Aguilar rompió el silencio sobre su rivalidad con Majo Aguilar

Sin embargo, continuaron las comparaciones y las sospechas de una rivalidad, hasta ahora que Ángela Aguilar aclaró los rumores que han estado rondando las redes sociales, ofreciendo detalles de su infancia con Majo Aguilar.

“Cómo fregados voy a sentir una rivalidad con mi prima Majo, cuando Majo y yo pasábamos todas las navidades juntas, estuvimos juntas; es mi prima mayor, mis papás era como: ‘Majo, cuida a Ángela’, o sea, ella era la que me cuidaba, la que estaba conmigo, jugábamos, veíamos caricaturas”.

Y añadió en la entrevista que ofreció a Adela Micha: “No entiendo en qué momento la narrativa se fue a ‘Ángela odia a Majo’, jamás, es mi sangre, es mi familia y siempre voy a estar para apoyar a las mujeres que al igual que yo están echándole ganas y que al igual que a mí les están tirando (...) Para mí ser mujer en esta industria ha sido muy difícil”.

Majo Aguilar responde a las

Majo Aguilar responde a las declaraciones de Ángela Aguilar

Tras las declaraciones de Ángela Aguilar, Majo Aguilar fue abordada por ‘Despierta América’ sobre su pasado con su prima y aprovechó para enviar un mensaje a su prima, diciendo:

PUBLICIDAD

“Desde chiquitas estábamos muy unidas. En este momento, es otra la historia. La verdad es que ya no somos tan cercanas, porque así se ha dado la vida. Yo deseo que ella sea muy feliz y que tenga una vida llena de alegrías y de realizaciones porque me acuerdo de ella como una bebita chiquita”.

La respuesta de Majo Aguilar fue aplaudida en redes, y es que, diferentes usuarios han destacado su elegancia a la hora de hablar sobre las polémicas familiares, sobre todo, las que se derivaron de la relación de Ángela Aguilar y Christian Nodal, buscando mantenerse al margen de los rumores, enviando comunicados para alejarse de la serie de especulaciones y comparaciones.