De pedrería a vestidos de la realeza: la mente maestra que volvió sofisticado el look de Galilea Montijo

Galilea Montijo siempre ha sido sinónimo de glamour, pero esta tercera temporada de La Casa de los Famosos México ha elevado su estilo a otro nivel. La conductora, conocida por su carisma y seguridad frente a las cámaras, ha sorprendido a sus seguidores con looks mucho más sofisticados, cargados de pedrería fina, vestidos que parecen sacados de un guardarropa real y un aire de elegancia que no ha pasado desapercibido.

En cada gala, sus atuendos se han convertido en tema de conversación en redes sociales:“Qué reina se ve hoy”, “Me encantan sus looks, se ve elegante con esos vestidos”, o “Ahora sí que una diva fuera de la casa”, comentan los fans, ansiosos por descubrir quién está detrás de esta nueva faceta fashion de Gali.

La respuesta es clara: la “mente maestra” detrás de su transformación estilística se llama Jessica Marmolejo.

Ella es la “mente maestra” detrás de los looks de Galilea Montijo

Originaria de León, Guanajuato, Jessica Marmolejo ha construido una carrera ascendente en el mundo de la moda gracias a una visión fresca y auténtica. Hace poco más de un lustro fundó Tianguera, un proyecto para impulsar el uso de ropa de segunda mano, sin imaginar que esa iniciativa la colocaría en el radar de celebridades y marcas.

Su enfoque disruptivo y su habilidad para entender la esencia de cada cliente la han llevado a vestir a figuras como Aislinn Derbez, Karla Souza y ahora, de manera muy notoria, a Galilea Montijo. Con más de un millón de seguidores en TikTok y cientos de miles en Instagram, Jessica comparte su trabajo y filosofía:

“En la moda, la autenticidad es sumamente importante. Lo que comparto lo hago desde el corazón, con muchísimo amor. Eso traspasa la pantalla”.

Los looks que han conquistado la pantalla

En las galas de nominación, Galilea ha lucido piezas de firmas como Bronx and Banco o Iann Dey, que combinan artesanía, lujo y originalidad. Uno de los más comentados fue un vestido café con escote pronunciado y aplicaciones doradas en forma de dragón, valuado en 1,900 dólares (más de 35 mil pesos).

Otro momento icónico fue su aparición en un vestido rojo hecho a la medida por Iann Dey, con más de 20 mil cuentas bordadas a mano, un corset de piel y un peplum que definía su silueta. Jessica Marmolejo ha sabido equilibrar la sensualidad, la elegancia y la esencia vibrante de la presentadora, apostando por tonos, texturas y cortes que transmiten seguridad y sofisticación.

De la pasarela a la televisión: un nuevo capítulo en el estilo de Galilea

La dupla Galilea–Marmolejo ha demostrado que un cambio de stylist puede redefinir la imagen de una celebridad. En esta temporada, la conductora no solo está presentando un reality: está ofreciendo un desfile semanal de moda que mezcla lujo internacional con talento mexicano.

Jessica Marmolejo, con su capacidad para leer la personalidad de sus clientas y transformarla en prendas que cuentan una historia, ha convertido a Galilea en la reina indiscutible del glamour televisivo. Y si algo está claro, es que cada aparición seguirá dando de qué hablar y de qué vestir.