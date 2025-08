“Ya llevo 10 kilos” Galilea Montijo revela cómo logró su visible e impactante nueva figura

Galilea Montijo ha demostrado, una vez más, por qué es uno de los rostros más queridos y sólidos de la televisión mexicana. Con más de dos décadas en la pantalla chica, la conductora tapatía se ha convertido en un referente de carisma, autenticidad y talento para la conducción. Y ahora, con el inicio de una nueva temporada de La Casa de los Famosos México, ha vuelto a estar en el centro de todas las conversaciones. ¿La razón? Su espectacular presencia en el reality y un notorio cambio físico que no ha pasado desapercibido.

Desde la primera gala, Montijo ha deslumbrado con impresionantes vestidos, pero más allá del estilo, lo que ha capturado la atención de la audiencia es su figura estilizada y su renovada energía. Galilea se ve más fuerte, más segura y más radiante que nunca.

La transformación de Galilea

La presentadora de Hoy confesó recientemente que ha perdido 10 kilos en los últimos 12 meses. Lejos de soluciones milagrosas o atajos rápidos, su transformación es resultado de disciplina, constancia y un fuerte trabajo emocional.

“Déjame decirte algo, del año pasado a acá llevo 10 kilos. Sí se nota. Pero sentimentalmente y mentalmente, ¿qué haces?”, reveló Galilea en una entrevista para Televisa Espectáculos, mientras era acompañada tras bambalinas por su pareja, el modelo y asesor deportivo español Isaac Moreno.

Montijo, de 52 años, comenzó su historia de amor con Moreno a mediados de 2023, poco después de anunciar su divorcio del político Fernando Reina, con quien estuvo casada durante 11 años y tuvo a su hijo Mateo. Desde entonces, la pareja ha compartido no solo su relación, sino también una rutina saludable que ha sido clave en esta transformación.

Isaac ha sido una figura fundamental en el proceso, aunque él mismo asegura que todo el mérito es de Galilea:“Nada que añadir. La genética que tiene ella es hermosísima, preciosa. Su disciplina, su esfuerzo y todo el trabajo lo hace ella, yo solo la guío”, expresó orgulloso.

En redes sociales, Montijo ha sido transparente al compartir detalles de su rutina. En junio pasado, publicó un video mostrando parte de sus entrenamientos, acompañado de un mensaje lleno de gratitud y emoción:

“Sí llevo más de 1 año dándole a las pesas, sí me ha costado, sí lo sufro, pero el resultado lo veo en mi paz mental, físicamente y emocionalmente!!!! Mi moqui gracias por llevarme, aconsejarme y levantarme cuando ya no puedo. Ojo: No son solo las pesas va a la par del método de Isaac Moreno. TE AMO”.

Una figura renovada y looks que imponen tendencia

Más allá de su visible transformación, Galilea ha reafirmado su lugar como ícono de estilo en televisión. Cada aparición en La Casa de los Famosos México genera conversación por los impactantes outfits que luce. Aunque apenas se han transmitido un par de galas, ya se ha vuelto tendencia por los vestidos que la hacen brillar, sin necesidad de artificios.

“En esta temporada el maquillaje es mucho más natural. Ahora dejamos que la belleza de Galilea sea la protagónica en lugar del maquillaje”, explicó parte de su equipo.

Galilea Montijo no solo está viviendo una de sus mejores etapas profesionales, también ha logrado un balance personal y físico que se refleja en pantalla. Y aunque muchos aplauden su nueva figura, lo que verdaderamente inspira es la fuerza con la que ha asumido cada etapa de su vida, sin filtros ni atajos.