“¿Dónde está la mamá?”: hija de Adamari López posa en tacón de aguja a los 10 años y preocupa a sus seguidores

En más de una ocasión, Adamari López ha estado en el ojo del huracán debido a los lujos que ofrece a su hija y no solo eso, la forma en la que ha llevado su crianza, pues, no solo la acusan de “consentirla” demasiado, también de “consecuentar” el uso de productos que no son necesarios a su corta edad.

Fue en abril pasado cuando la famosa presentadora causó controversia luego de que presumiera el look que ambas llevarían a una boda a la que fue invitada en Chile, siendo el rostro de la niña lo que acaparó la atención, pues internautas aseguraron que estaba usando demasiado maquillaje para su edad y que, siendo una niña, no lo necesita.

Esta vez, Alaïa, reapareció en redes sociales con un look de minifalda y tacones de aguja que ha causado una fuerte controversia en redes sociales sobre lo que es correcto y no a la edad de 10 años, generando un fuerte debate del que culparon a la propia presentadora sobre las decisiones que estaría tomando para criar a su hija.

Adamari López y su hija Alaïa Instagram: @adamarilopez (Instagram: @adamarilopez)

Hija de Adamari López posa en minifalda y tacón de aguja a los 10 años

Adamari López ha vuelto a causar controversia luego de que su hija, de 10 años, compartiera una fotografía en la que se le usando un conjunto que causó indignación en redes sociales, pues aseguran que no es una correcta forma de vestir para una niña de su edad.

La menor utilizó un conjunto que se compuso de una camiseta blanca lisa y una minifalda negra que combinó con unos zapatos de plataforma y tacón de aguja de su madre, y es que, emocionada, confesó que ya calza del mismo número que la propia Adamari López, dejando un mensaje en sus redes sociales donde se leía:

“Me encantan estos zapatos de mami. Le dije para probármelos y miren cómo me quedaron, ¿verdad que están bellos? Ya calzo como mamá“.

Hija de Adamari López presumió controversial look Instagram: @alaia (Instagram: @alaia)

Arremeten contra Adamari López por el look de su hija de 10 años en tacones de aguja

La imagen rápidamente provocó la indignación de los internautas, quienes acusaron a Adamari López de permitir que su pequeña utilice prendas de vestir que no son adecuadas para una niña, sin embargo, otras salieron en su defensa recordando cómo usaban cosas de su madre por admiración y el anhelo de un día ser como ella, incluso, solo para saber, qué se siente utilizar ese tipo de calzado o ropa, como juego y no como su uso a los 10 años.

Muchos pidieron “comprensión lectora” pues la niña afirmó: “Le dije para probármelos y miren cómo me quedaron”, sin embargo, las críticas comenzaron a surgir y algunos internautas expresaron su rechazo ante el look de Alaïa:

“¿Dónde está la mamá de esta niña? Eso no es gracioso, hay muchos hombres con fetiches raros y ustedes subiendo este tipo de fotos", “Sexualización de la infancia”, “No creo en eso de ‘quise probármelos, el sitio donde está esta niña no es su casa o un hotel donde los pruebo y después de los quito. No estás en edad para usar esos zapatos y mamá y papá deberían decírtelo”.