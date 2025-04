“No la hagas mujer tan rápido”: tunden a Adamari López por este gesto hacia su hija y dicen “es una decepción”

Hace unos días, Adamari López compartió con sus seguidores que su hija se había convertido en su acompañante perfecta para ir a una boda en Chile, donde ambas lucieron como unas verdaderas divas.

Tal parece que ambas, no solo son compañeras de aventuras en casa, ahora se han convertido en aliadas para acudir a eventos, convirtiéndose en una dupla explosiva de elegancia y glamour, y es que para esta ocasión, ambas, fieles a su estilo, presumieron dos de los mejores looks de esa velada.

En las imágenes que se fueron compartiendo a través de las redes sociales, se pudo ver más de los looks que presumieron Adamari López y Alaïa para ese día tan especial, con atuendos que fueron aplaudidos por los seguidores de la famosa conductora, destacando la belleza de ambas.

Adamari López y su hija Alaïa Instagram: @adamarilopez (Instagram: @adamarilopez)

El video de la hija de Adamari López que indignó al público

Mientras la famosa presentadora lució un impresionante vestido rosa fucsia asimétrico con detalles de volumen a la altura de la falda, y un recogido de pelo muy elegante, solo con algunos mechones de cabello que enmarcaron su rostro, su hija, presumió un peinado natural con algunas ondulaciones en su larga cabellera castaña, además portó un vestido acorde a su edad con algunos detalles de volantes.

Sin embargo, la polémica llegó unos días después, cuando las redes sociales se fueron en contra de Adamari López, luego de que la cuenta de TikTok dejara ver paso a paso el arreglo de Alaïa para la boda en Chile a la que acompañó a su madre.

En el video que compartió Alaïa a través de su cuenta de TikTok, se puede leer: “¡Miren qué linda me dejaron para la boda a la que fui con mami en Chile! Me sentí como una princesa… ¡y me encantó el look! ¿A ustedes también les gusta?”. Todo esto, mientras se puede ver a un grupo de personas arreglando su cabello maquillándola.

Critican a Adamari López por maquillar a su hija de nueve años

Este video no tardó mucho en generar la indignación del público y es que, muchos señalaron a Adamari López, quien provocó la “decepción” de todos ellos, pues consideraron que no era adecuado que una niña fuera maquillada a su edad.

Aunque se trató de un maquillaje natural que solo buscaba resaltar las facciones de la niña, los argumentos del público fueron claros y no aceptaron que una menor de edad tuviera que hacerse este tipo de arreglos, pues no es necesario.

Las críticas más rudas no tardaron en llegar, y en redes sociales, muchos se fueron en contra de Adamari López escribiendo: “Qué ganas de querer que los niños vivan una etapa que todavía no les corresponde!”, “Se me hace excesivo porque solo es una niña aparte ella es hermosa no necesita maquillaje”, “no la hagas mujer tan rápido el tiempo de Dios es perfecto”, “Creo que es una niña para ponerle maquillaje, debería estar a lo natural”, “Para eso, hay tiempo, dejen que la niña disfrute de su infancia”.