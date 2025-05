¿Nueva etapa, nuevo look? Selena Gomez se reinventa antes de la boda con Benny Blanco y así silencia rumores

En el último año, Selena Gomez ha dado mucho de qué hablar. La actriz y cantante ha sido una de las figuras más comentadas del entretenimiento, no solo por su talento indiscutible, sino por la fortaleza con la que ha enfrentado desafíos personales. Su lucha contra el lupus, su activismo, sus proyectos filantrópicos y su regreso triunfal a la actuación con Only Murders in the Building han hecho de ella un referente de resiliencia, autenticidad y cercanía con sus fans.

PUBLICIDAD

A esto se suma su relación con el productor Benny Blanco, que ha captado la atención del público por ser sólida, amorosa y colaborativa. Desde que confirmaron su noviazgo en 2023 -y más tarde su compromiso en diciembre de ese mismo año-, la pareja ha generado titulares con cada aparición pública, intercambio en redes sociales y colaboración musical.

Selena Gomez Selena Gomez reaparece en medio de rumores de infidelidad de Benny Blanco (Instagram)

En este contexto, todo lo que rodea a Selena y Benny se convierte en noticia, y su boda próxima no es la excepción.

Selena Gomez sorprende con un nuevo look antes de su boda

Pero si algo ha demostrado Selena es que no necesita pronunciar palabra para dejar clara su postura. En medio de rumores sobre una supuesta crisis en su relación (desatados por un video en TikTok donde se ve a Benny Blanco cenando con Theresa Marie, asistente y amiga de la artista), la cantante optó por una respuesta silenciosa, poderosa y muy estilizada: un radical cambio de look que ha sido interpretado como el inicio de una nueva etapa personal.

La imagen que confirmó esta transformación fue publicada por el reconocido experto en uñas Tom Bachik, quien también compartió el glamoroso diseño de manicure que realizó para ella. En la foto, Selena aparece con un corte bob ligeramente desestructurado, a la altura de la mandíbula, con sutiles capas que aportan movimiento y textura. El tono de su cabello es un castaño oscuro uniforme, casi negro, sin contrastes marcados, lo que resalta sus facciones y proyecta un aire sofisticado, elegante y sin esfuerzo.

Selena Gomez Selena Gomez se dejó ver con un look renovado (Instagram)

Este nuevo look no es sólo una decisión estética; es una declaración de intenciones. A poco tiempo de su boda, Gomez parece estar marcando el inicio de una nueva etapa en la que se siente más segura, completa y lista para dar el siguiente paso en su vida personal y profesional. Su transformación física acompaña un mensaje más profundo: Selena está bien, y todo indica que su relación con Benny también lo está.

Acciones que hablan más que los rumores

Pese a las especulaciones sobre una posible infidelidad, ni Selena ni Benny han hecho declaraciones públicas al respecto. No obstante, las pistas son claras. La artista compartió en Instagram una emotiva imagen donde aparece con los ojos llorosos, lo que muchos interpretaron como señal de tristeza.

PUBLICIDAD

Selena Gomez Selena Gomez reaparece en medio de rumores de infidelidad de Benny Blanco (Instagram)

Sin embargo, el contexto era otro: la foto celebraba el lanzamiento de la versión deluxe de su álbum, un proyecto en el que trabajó junto a Benny y que incluye la canción Guess You Could Say I’m In Love, considerada un himno de su relación.

Además, Selena reapareció en la Rare Beauty Mental Health Summit con un mensaje contundente: “No estaría en una relación sana si no estuviera completa”. Acompañó sus palabras con una reflexión sobre su bienestar emocional y la importancia de cuidar la salud mental, reafirmando que su prioridad es estar en paz consigo misma.

Selena Gomez Selena Gomez reaparece en medio de rumores de infidelidad de Benny Blanco (Instagram)

Por su parte, Benny compartió imágenes cotidianas y entrañables, jugando con el sobrino de Selena y su perro, mientras ambos publicaron una versión extendida de Scared of Loving You, donde se exploran emociones profundas y sanación emocional, en lo que muchos ven un reflejo de su historia de amor.

Así, con un nuevo look, declaraciones sutiles y una vibra renovada, Selena Gomez silencia rumores y deja claro que está lista para lo que viene. Y lo que viene, sin duda, es una etapa llena de amor, proyectos y transformación.