“¿Y su hija dónde está?” Fans indignados con Selena Gomez por presunta crisis que atraviesa su madre

Selena Gomez ha sido, en los últimos años, una de las figuras más comentadas del entretenimiento no sólo por su talento, sino por la fortaleza con la que ha enfrentado diversas batallas personales. Desde su lucha contra el lupus y sus acciones como activista y filántropa, hasta su regreso triunfal a la actuación con Only Murders in the Building, la actriz y cantante ha demostrado ser resiliente, auténtica y cercana a sus fans. Además, su reciente relación con el productor Benny Blanco ha sido tema de conversación por lo sólida, amorosa y colaborativa que parece ser —especialmente ahora que ambos están promocionando el nuevo álbum en el que trabajaron juntos.

PUBLICIDAD

Sin embargo, en medio de tanto brillo, Selena estaría enfrentando un nuevo capítulo delicado en su vida personal: una polémica que involucra directamente a su madre y que está dando mucho de qué hablar.

La madre de Selena Gomez en crisis

Selena Gomez Selena Gomez en medio del escándalo por crisis económica de su madre (Instagram)

Selena Gomez ha sido admirada por su compromiso con la salud mental, pero hoy, ese respaldo está siendo fuertemente cuestionado. Su startup Wondermind, cofundada con su madre Mandy Teefey, atraviesa una seria crisis financiera que ha generado una ola de indignación en redes. Y mientras se acumulan los reportes sobre empleados sin cobrar y beneficios médicos cancelados, la pregunta más viral es: “¿Y su hija, la multimillonaria, dónde está?”

El pasado fin de semana, Forbes reveló que Wondermind —una plataforma dedicada al “mental fitness”— no ha pagado salarios completos desde marzo y debe cientos de miles de dólares a freelancers, agencias y proveedores. Aunque la empresa asegura haber “rectificado” la situación, los detalles han levantado más dudas que certezas. El golpe emocional más fuerte vino cuando trascendió que Mandy Teefey, CEO de la compañía y madre de Gomez, habría hipotecado su casa para pagar parte de las nóminas.

¿Selena Gomez apoyará a su madre?

Selena Gomez Selena Gomez en medio del escándalo por crisis económica de su madre (Instagram)

Wondermind se lanzó en 2021 con el respaldo de Selena Gomez y un objetivo claro: democratizar el acceso a la salud mental. Con un fondo inicial de 5 millones de dólares y una valuación de 100 millones en 2022, el futuro lucía prometedor. Sin embargo, según reportes, todo comenzó a desmoronarse en enero de 2023, cuando Teefey asumió como directora ejecutiva. Empleados anónimos aseguran que la falta de experiencia empresarial de la madre de Selena impactó negativamente en las decisiones clave, incluso rechazando lucrativos acuerdos si implicaban la participación activa de su hija.

Mientras tanto, Gomez, quien recientemente alcanzó el estatus de multimillonaria gracias al éxito de Rare Beauty, se ha mantenido alejada de las operaciones diarias de Wondermind. Aunque un vocero aseguró que ella “inmediatamente invirtió más dinero” tras conocer la crisis, muchos en internet no perdonan lo que perciben como una falta de responsabilidad.

Selena Gomez Selena Gomez reaparece en medio de rumores de infidelidad de Benny Blanco (Instagram)

“Que una de las mujeres más ricas del país permita esto es inaceptable”, se lee en comentarios en redes sociales. Otros exigen que Selena se pronuncie públicamente y se haga cargo del proyecto que ayudó a construir, especialmente por el mensaje de empatía y bienestar que promueve.

PUBLICIDAD

Según un comunicado reciente de Wondermind, la empresa está “transitando hacia una nueva etapa”, y promete continuar con su misión de cuidar la salud mental de miles de personas. Pero en la práctica, aún debe salarios, beneficios y la confianza de una comunidad que creyó en su propósito.

Mientras Selena disfruta del éxito personal y profesional,incluido su romance con Benny Blanco y su más reciente disco, el silencio frente a esta crisis empaña su imagen.