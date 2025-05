¿Indirecta? La emotiva foto del Príncipe Harry y sus hijos tras confesar que busca “reconciliarse” con su familia

Una vez más, el príncipe Harry, se colocó en el ojo del huracán luego de que el pasado viernes 2 de mayo se diera a conocer que había perdido el juicio donde el quinto heredero al trono apeló la decisión de la corona británica de retirar equipos de seguridad que es pagada con fondos públicos durante su visita al Reino Unido.

Tras darse a conocer esta decisión, el príncipe Harry expresó su decepción y su deseo por reconciliarse con su familia, de quien se ha mantenido alejado desde que renunció a sus deberes reales, mudándose a Estados Unidos con su esposa, Meghan Markle y sus hijos.

Además, reveló que el Rey Carlos III no atiende sus llamadas, expresando que una de las razones no fue su renuncia a los deberes reales, también el lanzamiento de su libro de memorias: “Algunos miembros de mi familia no me van a perdonar haber escrito un libro y nunca me perdonarán por otras muchas cosas, pero me encantaría una reconciliación con mi familia. No tiene sentido seguir peleando más”.

Prince Harry Attends Court For Appeal Over Downgraded Security El príncipe Harry abandona los Tribunales Reales de Justicia el 9 de abril de 2025 en Londres, Inglaterra. (Carl Court/Getty Images)

Meghan Markle comparte nueva foto de sus hijos con el Príncipe Harry

Luego de que el príncipe Harry hiciera estas confesiones sobre su situación familiar con el Rey Carlos III, Meghan Markle compartió una tierna fotografía donde se puede ver al hijo menor de Lady Di, junto a sus hijos, Archie y Lilibet Diana.

La imagen deja ver cómo disfrutan de un día familiar en su residencia de Montecito en Santa Bárbara, California, donde ha vivido por cinco años, luego de que se separara de la familia Real Británica en 2020.

Sin dejar ningún mensaje más que una fotografía en blanco y negro, Meghan Markle dejó ver cómo es la relación del príncipe con sus hijos, llevando en los hombros a su hija Lilibet y caminando de la mano de Archie, quienes actualmente tienen 3 y 5 años respectivamente, además, disfrutaron del ambiente natural completamente descalzos, mientras que Harry, lucía unos jeans y camisa, olvidando los formalismos de la realeza.

Príncipe Harry junto a sus hijos, Archie y Lilibet Diana Instagram: @meghan (Instagram: @meghan)

Hubo quienes interpretaron esta imagen como una respuesta a los anhelos del príncipe Harry por reconciliarse con su familia y su reciente derrota en el juicio de apelación por la protección policial de Reino Unido, demostrando que a pesar de las dificultades, la familia camina a paso firme y hace frente a lo que venga.