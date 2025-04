¿Se parece a Archie o Lilibet? Meghan Markle comparte foto de su infancia y deja en shock a todos

Meghan Markle sigue trabajando en su marca, su podcast y demás, demostrando que está más enfocada que nunca en sus proyectos.

Y es que, a través de sus redes, la esposa del príncipe Harry ha compartido parte de su vida y hasta ha dejado ver un poco más de sus hijos Archie y Lilibet y su lujosa mansión.

Aunque hasta los momentos no ha mostrado el rostro de sus hijos actualmente, sí los ha dejado ver en fotos y videos en sus historias y publicaciones de Instagram, donde muestra cómo cocina con ellos y cómo se divierten a diario.

¿Se parece a Lilibet? Meghan Markle comparte foto de su infancia y sorprende a todos

Recientemente, Meghan Markle compartió en su cuenta de Instagram unas fotos de su infancia, donde vestía como una niña exploradora.

En la imagen se ve a la famosa con el cabello rizado, un vestido beige, camisa, corbata y medias largas y escribió “ser emprendedor puede empezar joven. (Por cierto, ¡todos estos años después y todavía estoy vendiendo galletas! ) 🍪”.

Y es que la famosa acaba de lanzar su marca ‘As Ever’ donde vende diferentes productos, y por eso recordó que desde niña ha vendido diferentes cosas, dejando ver su emprendimiento y ganas de tener su propio dinero siempre.

Esta imagen ha causado ternura en las redes, y algunos aseguran que su hijo mayor es muy parecido.

“Su hijo es igualito”, “que bella esta foto”, “ella es muy linda, Archie se parece a ella, pero Lilibet no”, “que adorable esta foto de Meghan, hermosa desde pequeña”, “aquí se ve que Archie es idéntico a ella en su carita”, “que bella ella, me encantó esta foto”, “era tan adorable, no se qué le pasó jaja”, “su hijo tiene su carita”, “la pequeña no se parece a ella, pero su hijo sí”, fueron algunas de las reacciones en redes.

Son pocas las veces que Meghan ha mostrado cómo lucía en su infancia, y esta vez, causó sensación en las redes.