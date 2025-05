“Va a suceder otra vez”: fans lanzan advertencia a Ana de Armas tras ser captada de nuevo junto a Tom Cruise

Tom Cruise se ha consolidado como uno de los actores más cotizados de Hollywood. Ícono del cine de acción, ha protagonizado y producido una impresionante colección de películas taquilleras como Top Gun, Misión Imposible y Jack Reacher, siempre llevando al límite sus propias escenas con stunts que él mismo insiste en realizar. Su carisma, galanura y presencia magnética frente a la cámara lo han convertido en una leyenda. Pero, detrás del brillo de las alfombras rojas, para muchos fans Cruise representa más una red flag que un galán ideal.

PUBLICIDAD

Y es justamente por eso que, cuando Ana de Armas fue captada nuevamente junto al actor, las alarmas se encendieron.

Ana de Armas y Tom Cruise, juntos otra vez

Ver a Ana de Armas y a Tom Cruise juntos ya se ha vuelto algo común. Recientemente el actor fue captado descendiendo del asiento del piloto tras llevar a Ana de Armas y a sus dos perros al helipuerto en Londres. Aunque oficialmente se habla de una posible colaboración profesional entre ambos —ella es la protagonista del spin-off Ballerina del universo John Wick y él está por estrenar Misión Imposible: The Final Reckoning—, los detalles del encuentro alimentan las especulaciones sobre algo más que trabajo.

Las imágenes, difundidas por TMZ y el Daily Mail, muestran a la pareja en actitud relajada, riendo y conversando con el personal del helipuerto. Ésta es al menos la tercera vez que se les ve juntos en circunstancias similares, lo que ha llevado a muchos fans a concluir que su relación va más allá de lo profesional.

Lejos de emocionarse, las redes no tardaron en reaccionar: “Va a suceder otra vez”, advirtieron los usuarios, temiendo que la historia que Tom ha vivido con otras mujeres vuelva a repetirse. “Que no termine como Katie”. “Nos encanta Ana, pero Cruise tiene un patrón”. “Amiga, date cuenta”. “Y al rato le va a hacer los mismo que a Nicole y Katie”, expresan usuarios.

El oscuro pasado de Tom Cruise en el amor

A Tom Cruise se le han conocido romances con mujeres como Penélope Cruz, Katie Holmes, Nicole Kidman y Hayley Atwell. En varios de esos casos, la diferencia de edad, la intensidad del actor y su vínculo con la Cienciología han sido motivo de controversia. De ahí que para muchas personas, especialmente mujeres, Cruise no es precisamente el sueño romántico hollywoodense.

Es especialmente la historia con dos de sus ex esposas más conocidas, Nicole Kidman y Katie Holmes lo que ha hecho que los fans le adviertan a Ana “tener cuidado”.

PUBLICIDAD

Nicole Kidman y Tom Cruise Los famosos actores adoptaron a dos niños cuando estuvieron casados (Patrick Riviere/Getty Images)

Ambas comenzaron sus relaciones con el actor bajo los reflectores, envueltas en una narrativa de amor glamoroso que pronto se vio eclipsada por tensiones internas, secretismo y la siempre presente sombra de la Iglesia de la Cienciología, organización de la cual Cruise es uno de los miembros más fervientes.

Nicole Kidman fue su segunda esposa. Estuvieron juntos durante más de una década, adoptaron dos hijos y compartieron la pantalla en varios proyectos, incluyendo Eyes Wide Shut. Sin embargo, según el ex alto miembro de la iglesia Mike Rinder, la Cienciología habría jugado un papel clave en su distanciamiento. Kidman nunca se involucró de lleno en las prácticas del grupo. Rinder incluso asegura que la iglesia intervino activamente durante el rodaje en Londres, enviando agentes para “reconducir” a Cruise y supuestamente espiar a su entonces esposa.

Katie Holmes se ha encargado de proteger a su hija de las creencias de su padre. (Alberto E. Rodríguez)

La historia con Katie Holmes no fue menos polémica. Tras seis años de matrimonio, la actriz solicitó el divorcio de forma sorpresiva en 2012, logrando el acuerdo en sólo dos semanas. Según diversos reportes, Holmes actuó con rapidez y discreción para proteger a su hija Suri, quien en ese entonces tenía 6 años, del entorno de la Cienciología. Se dice que firmó un acuerdo de confidencialidad para obtener la custodia y evitar represalias, renunciando a hablar públicamente sobre la iglesia.

¿Cómo se conocieron Ana de Armas y Tom Cruise?

Ana y Tom se conocieron en 2022 durante la gira de premios por Top Gun: Maverick, en la que ella fue presentadora en los premios BAFTA. Desde entonces, la química entre ambos ha sido evidente en eventos públicos, con miradas cómplices y varias interacciones que los fans no han dejado pasar desapercibidas.

La actriz ha mantenido un perfil más reservado desde su mediática relación con Ben Affleck. Su ascenso meteórico en Hollywood, con papeles destacados en Blonde, Knives Out y No Time to Die, la ha posicionado como una de las actrices más prometedoras de su generación.