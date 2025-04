“Con todos menos con su hija”: Tom Cruise reaparece con impactante cambio físico e inesperada compañía

Los internautas no han dejado de comentar sobre la ausencia de Suri en la vida de Tom Cruise.

Tom Cruise sigue dando de qué hablar en vísperas del estreno de su nueva película de Misión Imposible, pero esta vez no precisamente por su trabajo actoral en sí sino por el sospechoso acercamiento que mantiene con su colega, Ana de Armas, y también porque, una vez más, todo parece indicar que continúa completamente distanciado de su hija Suri.

Por si fuera poco, su aspecto también fue señalado y es que usuarios aseguran, se ve “desmejorado”.

Tom Cruise y Ana de Armas, juntos otra vez

Tom Cruise y Ana de Armas fueron captados recientemente descendiendo de un helicóptero privado tras un viaje desde Madrid, junto a los perros de la actriz (uno al que el actor llevaba en brazos). Las imágenes rápidamente se hicieron virales, encendiendo nuevamente las especulaciones sobre un posible romance entre ambas estrellas. Ya se les había visto juntos en San Valentín y en otras salidas discretas por Londres, incluyendo cenas y paseos por el Soho.

Aunque representantes de ambos insisten en que “sólo son amigos” y que están explorando futuras colaboraciones profesionales —incluso se ha mencionado al director Doug Liman como parte del supuesto proyecto en puerta—, el lenguaje corporal, la frecuencia de sus encuentros y los viajes compartidos han hecho que el público piense otra cosa.

El cambio físico de Tom Cruise que no pasó desapercibido

Más allá del aparente romance, lo que verdaderamente encendió las redes fue el aspecto del actor. Usuarios en redes sociales no tardaron en comentar que Cruise “ya no es el galán de antes” y que luce “visiblemente deteriorado” o incluso “acabado”. Su peinado despeinado, rostro hinchado y look casual poco cuidado contrastaron con la imagen pulcra que solía proyectar durante décadas.

Aunque la edad no perdona y es normal que el paso del tiempo se note incluso en las estrellas más admiradas, muchos internautas no dejaron pasar la oportunidad de señalarlo y cuestionar qué podría estar pasando con él.

¿Tom Cruise sigue sin ver a su hija?

Por si todo lo anterior no fuera suficiente, lo que más indignación generó fue la ya habitual ausencia de su hija biológica, Suri Cruise. Mientras el actor carga a los perros de Ana de Armas o se muestra tierno con los hijos de sus amigos —como ocurrió recientemente con la hija de Hayley Atwell, su compañera de reparto en Misión Imposible—, el vínculo con su propia hija sigue completamente roto.

Desde su divorcio con Katie Holmes en 2012, Tom ha estado completamente alejado de Suri. Diversas fuentes cercanas aseguran que, durante más de 11 años, no ha habido contacto alguno entre ellos. La razón principal: su afiliación a la Cienciología, una organización que considera “personas supresivas” a quienes abandonan la religión, como es el caso de Holmes y su hija. Esta estricta creencia explicaría por qué Cruise, a pesar de haber hablado en el pasado de su amor por la paternidad, no ha intentado retomar la relación.

La reciente decisión de Suri de dejar de usar el apellido Cruise y adoptar el segundo nombre de su madre, presentándose como “Suri Noelle”, ha sido interpretada por muchos como un símbolo definitivo de ruptura.

La reacción en redes fue inmediata: “Puede cargar a los perros de Ana, abrazar bebés ajenos, pero no estar con su propia hija”. “Con todos menos con su hija”, se lee. Muchos lo consideran una muestra de prioridades distorsionadas y de una desconexión emocional que ha dejado una herida visible en la percepción pública del actor.

Mientras Cruise continúa siendo un ícono de acción en la pantalla, fuera de ella parece librar una batalla silenciosa entre la imagen que proyecta y las relaciones que ha dejado atrás.