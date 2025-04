Con elegantes transparencias, Belinda se coronó como la mejor vestida en los Billboard Latinas

Belinda brilló con su look en los Billboard Mujeres Latinas

La tercera edición de los Premios Billboard Mujeres Latinas en la Música 2025 fue una noche cargada de momentos poderosos, moda deslumbrante y discursos inspiradores. Anitta, Ana Bárbara, Lele Pons, Natti Natasha, entre muchas otras estrellas desfilaron por la alfombra roja, pero fue Belinda quien se robó el show por completo.

Luciendo un vestido transparente en tono gris, con detalles brillantes y colgantes que dejaban ver un elegante body en la parte inferior, la cantante mexicana no solo acaparó todas las miradas, sino que también se llevó el título no oficial de la mejor vestida de la noche. Su look combinó sensualidad, elegancia y vanguardia, posicionándola como ícono de estilo en una de las galas más importantes del año.

Belinda vs Ángela Aguilar: ¿quién dominó la moda en los Billboard?

Las comparaciones no tardaron en aparecer. Mientras Ángela Aguilar brilló en los Billboard Women in Music 2025 el pasado 29 de marzo, con un vestido azul pastel, muchos internautas coincidieron en que Belinda se llevó la corona en estilo.

Aunque en aquel momento Ángela recibió el Breakthrough Award, tras la aparición de Belinda en los Billboard Mujeres Latinas, las redes no tardaron en asegurar que “Ángela jamás podrá igualarla”.

Belinda y Ángela Aguilar Belinda y Ángela Aguilar tuvieron su momento de brillar en las diferentes ediciones de los Billboard (Instagram)

Belinda deslumbra en el escenario y recibe prestigioso premio

Además de deslumbrar en la alfombra roja, Belinda se apoderó del escenario del Telemundo Center en Miami con una actuación que reflejó su reinvención artística, combinando su esencia pop con su incursión en los "corridos coquette".

La cantante fue ovacionada tras interpretar temas como Cursi de Más —luciendo un vestido confeccionado completamente con flores— y 300 Noches, donde cambió a un atuendo más relajado con pantalones con flecos, camiseta ajustada y sombrero vaquero.

Belinda además recibió el Premio Evolución, un reconocimiento a su trayectoria y capacidad de transformación en la industria musical.

“Qué emoción estar esta noche rodeada de mujeres tan podersas y talentosas. Este reconocimiento celebra no sólo mi trayectoria, sino también el poder de reinventarse, de sanar, de evolucionar, de seguir apostando por una misma. Desde que lancé mi primer disco hasta hoy, he vivido muchísimas etapas, algunas luminosas otras retadoras pero todas me han llevado a este momento de inspiración profunda, libertad, compromiso con esta nueva etapa musical”.

Y agregó: “Me siento más creativa que nunca y con muchas ganas de compartir esta nueva era musical”.

Su mensaje resonó en una ceremonia que también reconoció a figuras como Selena Gomez (Mujer del Año), Anitta (Premio Vanguardista), Chiquis Rivera (Premio Impacto) y Ha*Ash (Premio Inquebrantable).

Belinda, ganando como siempre

A sus 35 años, Belinda demuestra que está más vigente que nunca, no sólo por su música, sino por la forma en la que se presenta al mundo: como una artista en constante evolución, fuerte, versátil y profundamente conectada con su identidad.

Su paso por los Billboard Mujeres Latinas en la Música 2025 no fue sólo un momento de moda o música: fue una declaración de poder femenino, una reafirmación de su lugar en la industria y una prueba más de que la “Princesa del Pop Latino” está lista para seguir haciendo historia.