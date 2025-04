“¿Ángela Aguilar eres tú?”: Belinda cambia de look y luce irreconocible en nuevo proyecto

Belinda sorprendió con un radical cambio de look que no pasó desapercibido

Belinda sorprendió con un radical cambio de look que no pasó desapercibido… sobre todo porque ahora luce más parecida a Ángela Aguilar que a ella misma.

No es ningún secreto que desde que Ángela Aguilar se convirtió en la esposa de Christian Nodal, ex prometido de Belinda, las comparaciones entre ambas no han parado. Aunque ninguna ha hecho declaraciones directas al respecto, internet se ha encargado de armar su propia batalla virtual, asegurando que entre ellas se lanzan indirectas. Todo se intensificó con el estreno de Cactus, una apuesta regional por parte de Belinda y ahora, con su nuevo look, la conversación volvió a encenderse.

Belinda estrena look y por esto la comparan con Ángela Aguilar

Ángela Aguilar Belinda sorprendió con un radical cambio de look que no pasó desapercibido (Instagram)

La cantante apareció completamente transformada durante la grabación de su nuevo videoclip: cabello oscuro, largo, con ondas naturales y reflejos morados, y un estilismo vaquero que muchos consideraron muy “Ángela style”.

El cambio fue tan drástico que muchos usuarios no pudieron evitar preguntar: “¿Ángela Aguilar, eres tú?”. “Ahora se parece más a Ángela que a Belinda”. “Ángela Aguilar queriendo copiar el estilo a Belinda y Cazzu y Belinda ahora parece mas Ángela”, comentaron algunos.

La cantante ha estado explorando el género regional mexicano, y todo indica que este proyecto forma parte de una nueva etapa musical. Sin embargo, su elección estética no ha pasad desapercibida por estar más alineada al estilo reciente de Ángela, quien recientemente lanzó el tema Nadie se va como llegó.

Más allá de la controversia con Ángela, el nuevo videoclip de Belinda promete ser una carta de amor a Colima. La artista eligió esta ciudad por su belleza natural y la calidez de su gente.

Las grabaciones se llevaron a cabo en el Lienzo Charro y en haciendas históricas como Santa Bárbara, con un equipo de producción internacional. “Buscaba un lugar auténtico, lleno de vida; Colima me ofreció todo eso y más”, dijo la cantante.

Con esta producción, Belinda busca no sólo mostrar una nueva faceta artística, sino también rendir homenaje a la cultura mexicana, en un estilo que combina lo tradicional con lo contemporáneo.

Ángela Aguilar ha apostado por un nuevo estilo

Ángela Aguilar Ángela Aguilar ha apostado por el cabello largo esta temporada (Instagram)

Antes del cambio de Belinda, Ángela sorprendió con una nueva apuesta de estilo. En febrero, durante Premio Lo Nuestro, Ángela optó por unas extensiones largas color castaño, pero ahora ha ido más allá: sumó 300 gramos de extensiones brasileñas negras azabache, logrando una imagen más sensual, madura y femenina.

En su momento, la transformación generó una fuerte controversia, ya que muchos consideran que esta decisión podría haber sido influenciada por su relación con Christian Nodal.

Internautas han especulado que Ángela estaría tratando de imitar el estilo de su prima Majo Aguilar, aunque algunos usuarios aseguran que más bien estaría adoptando un look más similar al de las exparejas de Nodal, como Cazzu, mientras que otros sugieren que no se trata de una decisión personal, sino de una “imposición” del cantante sonorense.

“Ella siempre dijo que traía el cabello corto, yo creo que a Nodal ya no le gustó así”. “¿Será que Nodal la está cambiando? Ella adora su pelo corto, jamás lo había hecho, solo para un video”. “¿Será que a Nodal ya no le gustó verla de pelo corto?”. “El Nodal se lo pidió para acordarse de la reinota de la Cazzu”, se lee.