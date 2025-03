“¿La estará obligando?”: por esto fans señalan que radical cambio de look de Ángela Aguilar podría ser por Nodal

Ángela Aguilar ha vuelto a ser el centro de atención en redes sociales debido a un drástico cambio de imagen. Luego de haber sorprendido con una cabellera ondulada y castaña, la hija de Pepe Aguilar ha decidido regresar al cabello oscuro, pero esta vez con extensiones de lujo que han desatado una lluvia de especulaciones sobre lo que podría estar detrás de estas decisiones.

Ángela Aguilar Getty Images (Getty Images)

El cambio de look que encendió las redes

El estilista Miguel de la Mora, conocido por trabajar con celebridades como Kenia Os y Priscy Escoto, compartió un video en redes sociales en el que se ve a Ángela con su renovado estilo. “Ángela Aguilar con un cambio de impacto: 300 g de extensiones premium más un diseño de color espectacular. ¡Miren el resultado!”, escribió el experto en belleza, destacando el lujoso procedimiento que realizó en el exclusivo Micky’s Hair Salon en Jalisco.

A pesar de que la cantante aún no ha mostrado su nuevo look en sus propias redes sociales, sí reaccionó a la publicación con emojis de corazón, confirmando su satisfacción con el resultado. No obstante, la transformación ha generado una fuerte controversia, ya que muchos consideran que esta decisión podría haber sido influenciada por su relación con Christian Nodal.

¿Cambio de imagen impuesto?

Ángela Aguilar El nuevo look de Ángela Aguilar desata teorías sobre la posible influencia de Nodal en su imagen (TikTok)

Hace unos días se decía que Ángela estaría tratando de imitar el estilo de su prima Majo Aguilar, aunque algunos usuarios aseguran que más bien estaría adoptando un look más similar al de las exparejas de Nodal, como Cazzu, mientras que otros sugieren que no se trata de una decisión personal, sino de una “imposición” del cantante sonorense.

“Ella siempre dijo que traía el cabello corto, yo creo que a Nodal ya no le gustó así”. “¿Será que Nodal la está cambiando? Ella adora su pelo corto, jamás lo había hecho, solo para un video”. “¿Será que a Nodal ya no le gustó verla de pelo corto?”. “El Nodal se lo pidió para acordarse de la reinota de la Cazzu”, se lee.

Ángela Aguilar y Christian Nodal TikTok (TikTok)

Algunos fans también han señalado que este cambio de imagen podría formar parte de una estrategia para renovar su imagen y hacerla más atractiva para el público. “Están tratando de renovarla. Darle una nueva imagen que haga que la gente la quiera porque se ve ‘diferente’ y ‘más bonita’“, sentenció un usuario.

El Micky’s Hair Salon, donde Ángela Aguilar se realizó este cambio, es uno de los más exclusivos de México y tanto influencers como medios, han revelado que los procedimientos pueden alcanzar precios exorbitantes entre 116 mil pesos y hasta 174 mil pesos o más.

Pese a todas las teorías que circulan en redes, lo cierto es que no hay pruebas de que Christian Nodal haya influenciado a Ángela Aguilar en su decisión de cambiar de look. La cantante ha demostrado ser camaleónica y arriesgada con su estilo en los últimos meses, lo que podría ser simplemente una búsqueda de renovación personal.

