“La puso en su lugar”, la vez que Ángela Aguilar habría querido “opacar” a su mamá, pero Pepe no lo permitió

Ángela Aguilar es una de las cantantes mexicanas más famosas y exitosas del momento, pero también de las más polémicas.

La hija de Pepe Aguilar se ha caracterizado por tener una carrera escandalosa donde la critican desde su forma de vestir, como habla, su relación con Nodal y todos sus gestos y demás.

Ahora, ha resurgido en redes un video en el que aseguran que ella intentó opacar a su mamá Aneliz, pero ella no se quedó callada.

“La puso en su lugar”, la vez que Ángela Aguilar quiso “opacar” a su mamá, pero Pepe no lo permitió y esto hizo

En un video se ve a Ángela Aguilar caminando con sus papás, Pepe Aguilar y Aneliz, y en un momento ella toma de la mano a su padre mientras salta, quitando a su mamá, que estaba al lado de él.

“Holi”, le dice Ángela a su papá, a lo que él sin voltear dice “¿ya vieron los caballos?”, y ella dice “sí”, pero luego el cantante se voltea y se da cuenta que quien lo tomó de la mano es su hija y no su esposa y la suelta.

Pepe dice “¿y mi mujer?”, y toma de la mano a su esposa, quien había quedado atrás, y Ángela queda sorprendida pero trata de seguir hablando y dice “ya quiero que las naranjas estén listas para poder agarrarlas”, y su madre le respondió sin mirarla y visiblemente molesta por sus expresiones “nos dijo el señor que están son agrias”.

Muchos aseguran que esta fue la forma que tuvo su mamá de ponerla en su lugar de forma educada y sin que se notara tanto su molestia.

Además, aseguran que Pepe sí se molestó por la forma en la que Ángela se metió en el medio de ellos y lo tomó de la mano y por eso él reaccionó así.

“No entiendo por qué siempre se porta como si tuviera 10 años”, “uy que buena forma de ponerla en su lugar jaja”, “se nota que a la mamá no le gustó lo que hizo angelita”, “ni su madre la soporta, es que no se da a querer”, “Ni su mamá la soporta 😂”, “si no respeta ni a su mamá, no respeta a nadie, ahora entiendo 🙄”, “es que se vio bien odiosa metiéndose en medio de la mamá y el papá”, y “la mamá y el papá también la pusieron en su lugar, él quería ir de la mano de la esposa no de la inmadura de la hija”, fueron algunos de los comentarios en redes.

Se desconoce de cuándo es el video, pero independientemente, Pepe Aguilar y su esposa Aneliz tienen una gran relación con su hija Ángela y siempre han salido a defenderla, demostrándole lo orgullosos que están de ella, sin importar lo que digan los demás.