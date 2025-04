Dulce María causa indignación por esta acción contra su hija ¿Estuvo mal?

Un video de Dulce María y su hija causaron controversia en redes sociales, dividiendo opiniones sobre hasta qué punto los padres ponen límites a sus hijos o están siendo “demasiado groseros” con ellos.

La famosa cantante se convirtió en madre el 3 de diciembre del 2020, y desde entonces, Dulce María ha demostrado el profundo amor que tiene por su pequeña María Paula, compartiendo algunas postales de sus vacaciones y extravagantes festejos de cumpleaños junto a su esposo Paco Álvarez.

Dulce María visita por primera vez junto con su familia el Lugar Más Mágico del Mundo (Foto: Steven Díaz Walt Disney World Resort.)

En 2021, la ex RBD compartió un emotivo mensaje para María Paula, de quien, desde su llegada, la cantante volcó su amor en ella:

“Tan indefensa y tan fuerte a la vez, tan valiente, y sobre todo con el inmenso amor y agradecimiento y honor de que me hayas escogido como Madre desde ese día estaba dispuesta a dar la vida por ti, y así será siempre, el embarazo, el postparto y en la maternidad en sí, no todo es color de rosa, pero sin duda es lo mejor que me ha pasado en la vida, ver tu sonrisa cada mañana, ver tus ojitos, alimentarte, verte crecer y formar una familia hermosa con tu papá que tanto amas y tanto amo yo!”, escribió Dulce María en el 2021 en el primer cumpleaños de la menor.

Dulce María causa controversia por esta ‘acción’ con su hija

Sin embargo, Dulce María está en el ojo del huracán luego de que, durante una transmisión, se le viera ‘reprendiendo’ a su hija de cuatro años, un gesto que fue motivo de debate entre sus seguidores, siendo que unos aplaudieron que pusiera límites, mientras que otros arremetieron contra ella por no consentir el deseo de María Paula.

Todo empezó porque en medio de este live donde Dulce María estaba conviviendo con sus fanáticos, María Paula, quien se encontraba con ella, le hizo una petición de que le ayudara a bajar las bailarinas que tenía en una de sus repisas, algo que la cantante rechazó de forma inmediata diciendo que no se se las prestaba “porque son mías”.

Internautas arremeten contra Dulce María

Ante la negativa de Dulce María por no compartir estos objetos con su hija, usuarios se fueron en su contra: “Qué grosera es Dulce María es una niña. No Importa que sea una muñeca solo quería jugar que horror”, “pues cómprale unas no seas coda”, “ok, ¿pero entonces que le está enseñando ahí, no prestar lo que es de uno?”.

Por otro lado, hubo quienes aplaudieron la acción de Dulce María, pues consideraron que era bueno que la niña aprendiera el significado del “no”, además de que, empezara a ponerle límites a María Paula, quien es la única hija de la cantante de ‘Tras de Mí’: “Qué bonito poner límites y que bonito que la niña digiere bien el ‘NO’ sin insistir más ni hacer berrinche”, “imagínense lo educada que tiene que estar esa niña para saber y en entender un no a esa corta edad”, “tienen que aprender a no tocar lo que no les corresponde y eso no es ser grosera”.

Además, hace unas semanas, Dulce María presumió la hermosa litera que mandó hacer para su hija, dejando ver la deslumbrante decoración de la habitación de la pequeña.