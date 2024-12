Dulce María reaparece con sorprendente cambio de look pero este detalle se llevó las miradas

La etapa de RBD quedó atrás. La cantante Dulce María retomó recientemente su carrera musical y este miércoles 4 de noviembre estrenó el videoclip del tema “Ojalá”, que comparte junto al español Beret, y que tiene un gran significado para la artista.

En una entrevista que dio a Infobae, la también actriz afirmó que esta conmovedora canción durante la pandemia, tiempo en el que fue especial para su vida profesional y personal: “Esta canción justo la escuché en pandemia, no recuerdo si embarazada o ya había tenido a mi bebé, pero el punto es que es una canción de resiliencia”.

La estrella mexicana manifestó que esta rola destaca la exigencia que cada persona se hace, pero no acepta lo que el mismo destino ha puesto para cada quien. La exRBD reconoció que, aunque no tiene la certeza de si participará en el próximo show de Beret en México, no descarta la posibilidad de unirse al cantante sobre el escenario o al menos ser una espectadora más para disfrutar del espectáculo.

¿Más sensual que nunca?

Dulce María, a sus 38 años, se muestra más sensual que nunca. En el clip con Beret, pese a que no ha abandonado su larga y roja melena, el sexappel que transmite ha sido diferente y así lo notaron sus fans, quienes no duraron de manifestárselo a través de su cuenta en Instagram.

“Ya se puede sentir en esas fotos toda la emoción y sensibilidad que es Ojalá”, “Este cabello es su identidad visual 😍”, “Entregando belleza como siempre y esta vez con un concepto” y “Y la interpretación de Dulce María siempre tan profunda que hace que conectes con cada palabra”.

En el video, la cantante aparece rodeada máscaras, lo que despertó la curiosidad de los internautas, quienes preguntaron por su significado, así que otros les respondieron: “Es como esconderse detrás de una cara que no es tuya, como salir por el mundo sonriendo y llegar a casa y quitarse la mascarilla para llorar, un disfraz”.

Este miércoles la artista llegará a sus 39 años, y se espera que lo celebre de una manera muy especial y trascendental como lo ha hecho.