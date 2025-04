“Parece una niña”, el look de falda con el que Adamari López asistió a iglesia y desató polémica en redes

Adamari López es una de las conductoras y actrices más famosas de Puerto Rico que a sus 53 años sigue cosechando éxitos y luciendo como de 20.

PUBLICIDAD

La famosa ha logrado mantenerse mejor que nunca y es ejemplo de fortaleza y dedicación ya que ha logrado bajar de peso y mantenerse en forma por su salud, más allá de la belleza.

“Parece una niña”, el look de falda con el que Adamari López desató polémica en redes

A través de las redes, Adamari López suele compartir fotos de sus looks para sus programas y también sus eventos familiares con amigos y demás.

Y recientemente, la famosa compartió un look que generó polémica y dio de qué hablar en las redes, pues aseguran que se veía como una niña.

La actriz y conductora llevó un look con falda corta de encaje en tono blanco, con un suéter en el mismo tono y un chaleco en tono negro, para visitar una iglesia.

Además, complementó este look con unos tenis blancos, y aseguraron que lucía como una niña, e incluso lo compararon con los atuendos que usa su hija.

“Ella es hermosa pero ese look no le va”, “pensé que era su hija, ya le robó la ropa jaja”, “parece una niña con esa falda, además es inadecuado para una iglesia”, “no tiene respeto por el templo con ese atuendo, además que se ve como de 12”, “su hija se ve más grande jaja”, “no me gustó ese look, no es para una mujer de 53 años”, y “que mal con esa falda en una iglesia, además que parece una niña”, fueron algunas de las reacciones en redes.

No es la primera vez que critican a la famosa por su estilo y sus looks, pues algunas veces la han atacado por llevar looks muy sexys “para su edad”, otros por no combinar las prendas, etc, pero la famosa deja claro que no le importa el qué dirán y usa lo que mejor le parezca y con lo que se sienta más cómoda.