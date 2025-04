“Era mejor Adamari López”: esposa de Luis Fonsi es tachada de “ridícula” por esta acción en pleno concierto

Un video de Luis Fonsi y su esposa, Águeda López, dio de qué hablar, luego de que la modelo española fuera duramente señalada por su sensual baile en medio del concierto del cantante de ‘Despacito’ quien, además, celebraba 25 años de trayectoria desde el Coliseo de Puerto Rico.

En medio del cierre de una de las giras más nostálgicas e importantes que honran el legado musical del cantante, hubo quienes se sumaron a la celebración, con artistas de la talla de Juan Luis Guerra, Olga Tañón y Jay Wheeler, que evidencian la versatilidad del cantante para explorar y jugar con distintos géneros musicales, dejando algunos de los temas más escuchados a nivel mundial como ‘Despacito’, ‘No Me Doy por Vencido’ y ‘Aquí Estoy Yo’.

Fue a través de sus redes sociales que el cantante expresó su emoción por este momento, escribiendo: “El sueño de mi vida se cumplió anoche en San Juan. La noche más especial en mi lugar favorito del mundo con mi gente de siempre, mi equipo, mi familia. Gracias Puerto Rico. Guardo este día, para siempre, en la memoria de mi corazón”.

Águeda López sorprende a Luis Fonsi en medio de su concierto

Fue Águeda López quien decidió darle una sorpresa a su esposo, justo el día del cierre de su gira en el Coliseo de Puerto Rico, con un sensual baile que desató furor y del que, ella misma, señaló que fue un acto de valentía, pues no esperaba que pudiera lograr bailar frente a miles de personas.

La española compartió en sus redes sociales este momento, contando cómo fue el proceso para subirse al escenario con su esposo y cómo logró cumplir esta hazaña, en la que también rindió tributo al trabajo musical que ha hecho Luis Fonsi.

“Se celebraron los 25 años de carrera de Luis Fonsi en el Coliseo de Puerto Rico y pasaron cositas. Danny Lugo y yo planeamos una sorpresa para Fonsi para el cierre de su gira. No sé cómo me atreví a bailar delante de 15,000 personas, pero Danny me dijo: dale nena! ¡Hazlo Y ahí me ven, bailando en ese stage con mi persona favorita, que es además el artista que más admiro en el mundo. ¡Espero que te gustara la sorpresa Piks! ¡Te amo! Eres muy grande”.

A su vez, agradeció a la bailarina Mercybell García por animarla a llevar a cabo esta especial hazaña “Gracias mi querida Mercybell por tu paciencia para enseñarme el baile y por animarme tanto a hacerlo. ¡Te quiero!”.

Critican a Águeda López por su baile en concierto de Luis Fonsi

A pesar del noble gesto que tuvo Águeda López para sorprender a su esposo, los haters no tardaron en aparecer y en redes sociales arremetieron contra ella, tachándola de “ridícula” e incluso, la quisieron comparar con la ex del cantante, Adamari López.

“Ella está marcando territorio”, “En mi pueblo le dicen a eso mear territorio”, “Ella es bonita, pero Adamari también”, “Adamari es más bonita”, “Qué inseguridad”, “Algo está pasando en esa relación y no es bueno”, “Una copia de Jlo pobre chica”.