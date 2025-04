“Ten más amor propio”, el minivestido que Ángela Aguilar usó tras nuevo tema y por el que la acusan de copiar a Cazzu

Luego que la mexicana estrenara su nuevo tema, un look que presumió en redes desató controversia

Ángela Aguilar sigue dando de qué hablar y esta vez es gracias a su nuevo tema Nadie se va como llegó que lanzó este miércoles en la noche.

PUBLICIDAD

La famosa borró todas las fotos de sus redes y solo dejó parte del video de su nuevo tema que tiene algunas frases que han causado polémica.

“De este amor, nadie se va como llegó. Lo más justo es repartirnos el dolor en partes iguales, sin daños colaterales porque esta guerra, la verdad, que no lo vale”, dice parte de la canción, que muchos aseguran puede ser una indirecta a Nodal.

El minivestido negro que Angela Aguilar usó tras nuevo tema y por el que la acusan de copiar a Cazzu

A través de las redes, Ángela Aguilar no solo ha compartido parte del video de su nuevo tema Nadie se va como llegó, sino que lo ha promocionado con diferentes videos en los que aparece sola.

La famosa compartió un video en sus historias de Instagram donde aparece cantando y bailando parte del tema y lleva un vestido corto y ajustado negro con un sombrero en el mismo tono y el cabello suelto.

Pero, lo que ha sorprendido a muchos es que este vestido es muy parecido a uno que llevó Cazzu hace unos meses y aseguran que la joven le quiere copiar el estilo, ya no solo por su cabello, sino por sus vestidos y looks.

“Ella quiere copiar a Cazzu en todo”, “Angelita jamás podrás ser como Cazzu”, “ten más amor propio angelita y deja de copiar a la ex de Nodal”, “ese vestido se parece muchísimo a uno que llevó Cazzu, ya quiere ser como ella”, “angelita cambió de estilo y ahora optó por uno como la ex de su esposo”, “que feo es no tener identidad propia”, “angela deberías amarte y valorarte más”, “cada vez se parece más a Cazzu, debería quererse como es”, fueron algunas de las reacciones en redes.

En los últimos meses la hija de Pepe Aguilar ha tenido una gran transformación en su estilo, optando por unos looks más atrevidos y modernos, dejando atrás sus vestidos mexicanos y su cabello corto, y optando por una melena más larga y en diferentes tonos como castaño, cobrizo y ahora negro de nuevo.