“Marcó territorio”: El gesto de Nodal a Ángela Aguilar que nadie esperaba, antes de burlarse de ella

El pasado fin de semana, la dinastía Aguilar se reunió en un íntimo pero espectacular festejo para celebrar el cumpleaños de Aneliz Aguilar, hermana mayor de Ángela. La celebración, que tuvo lugar en el rancho familiar, reunió a los miembros más cercanos de la familia, incluidos Pepe Aguilar y sus hijos, en un ambiente de música regional, tradición y mucho amor.

Como era de esperarse, los momentos especiales no tardaron en viralizarse en redes sociales, sobre todo cuando Ángela interpretó a capela “Cielo Rojo”, una de las canciones favoritas de su abuela Flor Silvestre, dejando ver su poderosa conexión emocional con sus raíces.

Nodal mostró su devoción por Ángela

Mientras toda la familia escuchaba en silencio y con admiración, un gesto captado por los fans no pasó desapercibido: Christian Nodal, visiblemente conmovido por la interpretación, miraba con orgullo a su esposa y soltó la frase “es mi vieja”.

Este simple comentario generó una ola de reacciones entre los internautas, quienes lo vieron como un intento del cantante por reafirmar públicamente su amor por Ángela y, como muchos señalaron, “marcar territorio” ante la ola de críticas que ha recibido su relación.

A pesar de los rumores constantes de una posible crisis entre Christian Nodal y Ángela Aguilar, lo cierto es que el cantante sigue mostrando señales contradictorias sobre el estado real de su relación.

El gesto espontáneo de orgullo hacia Ángela durante su interpretación en el cumpleaños de Aneliz fue visto por muchos como una muestra de amor genuina. Comentarios como “Nodal pintó su raya”, “Se le cae la baba por Ángela” y “Todos diciendo que no la soporta y él mirándola como si fuera un ángel”, inundaron las redes.

Una delgada línea divide el amor y la polémica

Sin embargo, la confusión volvió a instalarse pocas horas después, cuando Nodal hizo una transmisión en vivo en TikTok junto al influencer Kunno, en la que no solo bromearon y bebieron frente a miles de fans, sino que el cantante imitó con tono burlón el ya famoso grito de Ángela: “¡Amooor!”. El gesto, aunque aparentemente inofensivo, fue interpretado por muchos como una falta de respeto hacia su esposa, sobre todo considerando el contexto de tensión mediática en el que se encuentran desde el inicio de su relación.

La participación de Kunno en esta nueva etapa digital de Nodal y Ángela ha traído consigo un cambio de estrategia en redes sociales. Fue la propia Ángela quien pidió apoyo al influencer para mejorar su presencia en TikTok, y desde entonces, el par ha hecho apariciones más frecuentes en la plataforma. Ésta nueva exposición también ha traído momentos incómodos como el de la reciente transmisión, en la que Nodal imitó a su esposa y bromeó sobre una posible “siguiente boda”, lo que desató aún más especulaciones sobre el estado de su matrimonio.

Cabe recordar que desde el inicio, la relación entre ambos artistas ha estado marcada por la controversia. Desde las comparaciones con la ex pareja de Nodal, Belinda, hasta las críticas por lo rápida que fue la transición entre relaciones y la traición a Cazzu, todo ha sido motivo de opinión pública. Y aunque recientemente Nodal ha intentado mostrar mayor cercanía con Ángela (como lo hizo en su asistencia a los Billboard Women in Music, donde ella recibió un importante reconocimiento), los fans aún no parecen convencidos de que todo esté bien.