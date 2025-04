“Una diosa y la otra vulgar”, Aislinn Derbez y novia de Mauricio Ochmann presumen su figura en bikini y las comparan

La ex y la novia actual de Mauricio Ochmann fueron comparadas en redes por sus looks en la playa

Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann terminaron su relación hace varios años pero han mantenido una gran relación de amistad por su hija Kailani.

Ambos han tenido diferentes relaciones, y ahora el actor se encuentra en un gran momento con la actriz y productora Lorena González.

En redes, no han tardado en comparar a Lorena con Aislinn, especialmente por sus looks en la playa, llevando bikinis, que ha dado de qué hablar.

Lorena llevó un bikini de dos piezas en tono negro triangular, con la panty amarrada a los lados , y presumió su cuerpazo estilizado en la playa, pero aseguran que lució “vulgar”.

Mientras que Asilinn lució un bikini de dos piezas en tono negro con panty ancha y top de tiras gruesas que aseguran que fue elegante y que lució como una diosa.

“Aislinn siempre una diosa, me encanta su bikini”, “que bello traje de baño el de Ais”, “la novia de Mauricio muy vulgar con ese bikini”, “la novia de Mau debería aprender de Ais”, “no entiendo como Mauricio puede estar con esa teniendo una diosa de ex”, “me encanta el estilo de Aislinn siempre elegante y hermosa”, “la Lorena se ve vulgar y corriente con ese traje de baño, no me gustó”, y “lo siento Mauricio pero tenías una reina a tu lado, esa que tienes ahora no se viste bien”, fueron algunos de los comentarios en redes.

No es la primera vez que las comparan por sus estilos y su físico, y solo deja ver lo mal de la sociedad al comparar a dos mujeres solo porque tienen en común a un mismo hombre, pues cada una tiene su estilo y no deben ser criticadas ni comparadas.

Las cosas entre Mauricio y Aislinn no funcionaron y aunque pudieron volver pues ambos estuvieron solteros muchas veces, no lo hicieron, pero siguen siendo grandes amigos por su pequeña Kailani de 7 años y hasta se han ido de viaje juntos e incluso hace poco grabaron una película juntos.