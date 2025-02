¿Luce diferente? Aislinn Derbez reapareció y aseguran se ve un gran cambio en su rostro: “ya se operó”

Aislinn Derbez se encuentra estrenando una nueva serie que lleva por nombre Entre Paredes, donde actúa junto a su ex, Christian Vázquez.

Recientemente, la hija de Eugenio Derbez reapareció en una rueda de prensa sobre su nueva serie, pero un detalle en su rostro se robó la atención.

“Qué diferente luce”, Aislinn Derbez reapareció y sorprendió con un gran cambio en su rostro ¿se operó?

Y es que muchos aseguran que Aislinn Derbez ahora luce unos labios más gruesos, algo que ha sorprendido, pues siempre se ha caracterizado por tener unos más finos.

Muchos aseguran que luce muy “rara” y que se inyectó bótox, pues su rostro también se ve cambiado y se ve con más cachetes al sonreír.

“Muy guapa ella, pero se inyectó los labios”, “wow se le ven unos labios muy gruesos”, “qué se hizo en la cara, se ve muy rara”, “esos labios tan gruesos no le quedan”, “antes se veía mejor, ahora con esos labios gruesos se ve mal”, “siempre quieren exagerar y lucir algo que no son”, “espero que solo sea maquillaje y no se haya inyectado”, “dios mío a qué doctor fue para demandarlo?”, “por favor Aislinn tú eres linda al natural, no te hagas esas cosas”, fueron algunas de las reacciones en redes.

A través de sus redes, Aislinn ha mostrado sus labios y lucen como siempre, por lo que muchos sospechan que solo se trate de algún efecto de maquillaje como hacen muchas famosas como JLo, o Shakira, para que los labios luzcan más gruesos.

Pero, de cualquier forma, es su cuerpo, su rostro y cualquier decisión o cambio que haga es suya y de nadie más, por lo que nadie debe criticarla ni atacarla por ello, y es necesario que la sociedad entienda que no se debe opinar del físico de ninguna mujer.

Sin embargo, muchos le piden que no se haga nada en su rostro, especialmente en sus labios, pues insisten que al natural se ve mejor.