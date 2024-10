“Parece un moco”, Aislinn Derbez brilla en estreno de seriecon su look, pero la critican por esto en su rostro

Hace unos días fue el estreno de la serie de comedia Y llegaron de noche, protagonizada por Eugenio Derbez, que será transmitida por Vix, y el mexicano estuvo acompañado por sus hijos.

José Eduardo y Aislinn Derbez estuvieron acompañando a su padre en el estreno, y compartieron fotos y videos juntos, dejando ver lo orgullosos que estaban de su padre.

“Ayer fue la premiere de #YLlegaronDeNoche 🧛🏻‍♂️ la nueva serie de @ederbez en @vix que NO SE PUEDEN PERDER porque está 🤯🔥😱 La pasamos increíble y no puedo estar más orgullosa del elenco tan brutal, de los productores que la hicieron realidad y sobretodo de mi papá y su regreso como director (además de que la actúa, produce, edita. etc). 👏🏼👏🏼👏🏼 Te amo tanto pa😍”, fue el mensaje que compartió en redes la hija del actor con orgullo.

Aislinn Derbez brilló en el estreno de la serie con un hermoso jumpsuit púrpura con transparencias, botas anchas, mangas asimétricas y atrevido escote.

Además, su cabello lo llevó suelto y con ondas y lució un maquillaje sencillo y elegante que la hizo destacar con su belleza, y por supuesto, lució plataformas y una bolsa marrón muy chic.

La joven, quien también es actriz fue alabada por su look, pero la criticaron por un detalle en su rostro y es que ahora luce un piercing en su nariz.

“Que se lo quite el piercing opaca su belleza natural , dile que no se ve cool”, “tan bella que es y ese piercing se le ve terrible, parece un moco”, “Horrible el piercing”, “Es que a ella no se le ve bien porque su nariz es larga y picuda...no lo luce sorry”, “es muy linda para andar con eso en la nariz”, “no me gusta ese piercing, no le queda bien”, “por favor que se lo quite”, y “eso afea mucho su rostro”, fueron algunas de las reacciones en redes.

Incluso, Eugenio Derbez también la criticó y se burló de su piercing, pero la famosa lo presume con orgullo y asegura que se siente cómoda con él.