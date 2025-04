Ben Affleck se divorció oficialmente de Jennifer López hace unos meses tras dos años de matrimonio y ha dado mucho de qué hablar.

Y es que desde que se separaron se ha dicho que el actor estaría saliendo con otras mujeres, mientras que otros rumores han apuntado a que el famoso ha querido recuperar su relación con su ex y madre de sus hijos, Jennifer Garner.

De hecho, los famosos actores han sido captados juntos en diferentes eventos y salidas y algunas fuentes han revelado que Ben quería otra oportunidad con Garner.

¿Se casó de nuevo con Jennifer Garner? El detalle de Ben Affleck en reciente aparición que dejó a todos en shock

Recientemente, Ben Affleck fue captado en el set de su nueva película Animals, llevando un traje sastre azul con camisa blanca y corbata azul.

Sin embargo, un detalle llamó la atención, y es que el famoso vuelve a llevar un anillo de casado, lo que ha desatado sospechas sobre un nuevo matrimonio .

Algunos especulan que el actor y director se casó de nuevo con su ex, Jennifer Garner, lo que ha dado mucho de qué hablar en redes.

“OMG ¿será que se casó de nuevo con Jennifer Garner?”, “se parece al anillo que usaba cuando estaba con Garner”, “será su ex o será otra víctima, a ver cuánto le dura”, “wow sería capaz de casarse de nuevo tan rápido”, “pobre JLo, no le guardó luto ni un año”, “este hombre está muy mal, no sabe lo que quiere”, “para mí que volvió con Garner y está usando ese anillo”, y “se ve bien y feliz”, fueron algunas de las reacciones en redes.

Sin embargo, puede tratarse solo de la película que está grabando, donde su personaje podría llevar ese anillo de casado.

Ben Affleck y Jennifer Garner estuvieron casados de 2005 a 2018 y tuvieron tres hijos que los han unido mucho y lo harán siempre, pues la actriz siempre ha estado en su vida, incluso en su nueva relación con JLo, y ha ayudado mucho a Ben en sus problemas y demás.