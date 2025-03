Ben Affleck habla de Jennifer Garner: todo lo que ha dicho de ella que desata sospechas de sus intenciones

Desde que Ben Affleck finalizó su matrimonio con Jennifer Lopez en agosto de 2024, su relación con su exesposa, Jennifer Garner, ha tomado un giro inesperado. Los dos han sido fotografiados juntos en varias ocasiones, compartiendo momentos de cercanía que han despertado las sospechas de una posible reconciliación romántica.

Las teorías más fuertes comenzaron hace unas semanas cuando un testigo captó un instante de afecto entre Affleck y Garner durante la celebración del cumpleaños de su hijo Samuel en un parque de paintball. De acuerdo con RadarOnline, el actor de Batman abrazó a su exesposa de manera especialmente cariñosa, rodeándola con los brazos, acercándose a su oído.

“La verdad es que se veían muy felices”, aseguró una fuente cercana a la expareja. “Reían, bromeaban y parecían disfrutar mucho. Había una chispa entre ellos, sin duda alguna”.

Estos gestos han generado especulaciones sobre lo que realmente sucede entre Affleck y Garner. Aunque ambos han insistido en que su vínculo se debe a su compromiso como padres de Violet, de 19 años, Seraphina, de 16, y Samuel, de 13, algunos fans consideran que hay algo más.

Mientras expertos en lenguaje corporal han señalado que entre ellos habría “deseo de intimidad”, Ben ahora ha sorprendido con lo que ha dicho de su ex esposa.

Ben Affleck se vuelca en halagos para Jennifer Garner

Jennifer Garner Ben Affleck no deja de hablar bien de su ex esposa (Jason Merritt/Getty Images)

La atención sobre la relación entre los actores aumentó después de que Affleck hablara con elogios sobre Garner en una entrevista con GQ. “Soy muy afortunado de tener a Jennifer Garner como madre de mis hijos. Es una persona maravillosa y trabajamos muy bien juntos”, declaró el actor.

Jennifer Garner Ben Affleck se vuelca en halagos para su ex esposa (Getty)

En redes, muchos creen que Ben Affleck no es “nada tonto” y que su actitud hacia Jennifer Garner es pura estrategia. “Nada perdido, Ben sabe exactamente lo que hace”, comentan algunos, mientras que otros señalan: “Es una estrategia inteligente hablar bien de su exesposa, Garner siempre ha sido querida por el público”. Para varios internautas, el actor estaría jugando sus cartas con astucia, manteniéndose en buena posición tras su ruptura con J.Lo y acercándose a la única mujer que nunca ha hablado mal de él.

¿Un ultimátum para Jennifer y Ben?

A pesar de que Ben no tendría intenciones románticas con Jennifer Garner, ha sido inevitable que los fans cuestionen la relación de Garner con su actual pareja, John Miller. Mientras fuentes cercanas a la actriz aseguran que “todo está bien entre ambos”, un amigo de Miller reveló que, aunque él comprende la cercanía de Garner y Affleck por sus hijos, las recientes imágenes sí le han afectado.

“Claro que le molesta verlos tan cariñosos. A cualquiera le molestaría, pero esto no es nada nuevo. Ben y Jen tienen una relación única, especialmente para exesposos. Ben siempre tendrá una conexión especial con ella”, comentó la fuente.

Eso sí, según diversas fuentes, Miller considera que Affleck ya “cruzó la línea” con su comportamiento afectuoso hacia Garner en el cumpleaños de su hijo. Aunque confía en que no hay nada romántico entre ellos, las imágenes le han causado incomodidad. Tanto así que, según información publicada por Page Six, Miller le habría dado un ultimátum a Garner, dejándole claro que no quiere volver a ver este tipo de muestras de cercanía o, de lo contrario, no tendrá más opción que alejarse.