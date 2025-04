Benny Blanco tuvo dulce gesto con Selena y otras mujeres en programa, pero no le perdonaron este detalle

Benny Blanco y Selena Gómez se han convertido en una de las parejas más famosas y ejemplares del mundo del espectáculo que encantan con su relación y amor real.

A través de las redes, ambos comparten sus momentos de felicidad y amor, dejando ver que están más felices que nunca y se sienten plenos, además de estar comprometidos.

Recientemente, lanzaron el álbum I Said I Love You First que tiene parte de su amor y su historia como un regalo para sus fans.

Benny Blanco tiene dulce gesto con Selena pero este detalle generó rechazo

Recientemente, Benny Blanco estuvo en el programa de Jennifer Hudson para hablar sobre el álbum con Selena Gómez y tuvo un tierno gesto.

El productor musical entró al programa repartiendo flores a las mujeres que estaban allí y a Selena, mientras ellas cantaban el tema Call me When you Breakup de Selena y Gracie Abrams.

Este gesto de Benny fue recibido con amor y admiración en redes, pero no le perdonaron un detalle, y es que el novio de la cantante estaba descalzo.

Esto resultó de mal gusto para muchos, quienes le dejaron críticas. “¡Esto fue dulce! ¡¿pero dónde están sus zapatos?!”, “fue un lindo gesto, todo un caballero pero no entiendo por qué no lleva zapatos”, “me encantan sus acciones, es lo que Selena merece, pero necesita mejorar su estilo”, “por favor Benny ponte zapatos y vístete mejor”, “él siempre anda como indigente, no representa a Sel”, fueron algunas de las reacciones en redes.

Benny además llevó una camisa blanca ancha, con un pantalón beige que tenía puntos amarillos, y muchos hasta lo llegaron a comparar con los looks de Camilo.

No es la primera vez que critican a Benny por su look y estilo, pero el productor ha dejado claro que se siente cómodo con él y es lo único que importa, además que su prometida, Selena, lo acepta y ama como es.