Selena Gómez y Hailey Bieber son dos de las empresarias más famosas y exitosas que no solo tienen en común a Justin Bieber, también sus estilos y looks.

Aunque Selena es feliz con su prometido, Benny Blanco y Justin y Hailey han formado una familia, no dejan de compararlas y enfrentarlas y ahora lo hicieron por los bikinis que llevaron.

“Natural vs falsa”, Selena Gómez y Hailey Bieber llevan bikinis panty alta pero aseguran que solo una brilló

Selena Gómez y Hailey Bieber han lucido sus figuras en diferentes tipos de bikinis, desde enterizos, triangulares, de dos piezas, y panty alta.

Justo este último diseño, de panty alta fue llevado por ambas celebridades y por eso aseguraron que una lució hermosa y natural, mientras que la otra se vio falsa y corriente.

Selena llevó un hermoso bikini de dos piezas con panty alta en tono crema, con brasier recto que la hizo lucir moderna, elegante, y muy real y hermosa, lo que la hizo llevarse todos los halagos.

Por su parte, Hailey llevó un bikini de dos piezas con panty alta en tono amarillo con brasier recto también, y aunque lució hermosa y estilizada, la acusaron de verse “falsa” ya que dicen que su cuerpo no es real como el de Selena.

“Que bella y elegante Selena, siempre tan hermosa y natural”, “Hailey siempre se ve falsa, ese cuerpo es operado”, “creen que lucir flacas es lucir hermosa y pues no, hermosa mi Selena”, “Selena siempre tan natural y hermosa con sus curvas”, “Hailey siempre se hace la perfecta”, “Natural vs la más falsa y operada”, y “ya quisiera Hailey verse así como mi Sel”, fueron algunas de las reacciones en redes.

En diferentes oportunidades tanto Hailey como Selena han dejado claro en redes que no se odian, y piden a sus fans que no ataquen a la otra, pero ellos lo siguen haciendo y parece que eso no cambiará, pero cada una tiene su estilo e imponen moda con sus looks.