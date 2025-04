Jacob Elordi reaparece en pantalla, listo para dejarte sin aliento con una intensa miniserie de 5 episodios

De galán adolescente a figura de culto en dramas oscuros, Jacob Elordi se ha consolidado como uno de los actores más codiciados de su generación. Su capacidad para transformarse, su magnetismo en pantalla y su elección de papeles complejos lo han llevado de The Kissing Booth a Euphoria y Saltburn, y ahora, a un nuevo y ambicioso proyecto que promete ser su papel más desafiante hasta el momento.

Elordi protagoniza The Narrow Road to the Deep North, una serie limitada de Prime Video basada en la premiada novela de Richard Flanagan. La historia lo transporta a uno de los escenarios más brutales de la Segunda Guerra Mundial: la construcción del Ferrocarril de la Muerte entre Tailandia y Birmania. Pero más allá del conflicto bélico, lo que distingue esta producción es su dimensión íntima y emocional: es también la historia de un amor imposible que persigue al protagonista durante toda su vida.

Jacob Elordi Jacob Elordi explora el sufrimiento humano en su papel más complejo y emocional (Prime Video)

Acción, historia y emociones extremas

Los dramas de guerra han demostrado ser irresistibles para la audiencia en plataformas de streaming, combinando acción, historia y emociones extremas. The Narrow Road to the Deep North se suma a esta tendencia, pero lo hace con una narrativa más introspectiva, donde la crudeza del campo de batalla se mezcla con la delicadeza de una pasión que sobrevive al tiempo y la tragedia. Elordi interpreta a Dorrigo Evans, un cirujano australiano que lidera a un grupo de prisioneros en condiciones inhumanas.

Mientras lucha por mantener con vida a sus hombres, también enfrenta una batalla interna con los recuerdos de su relación secreta con Amy, la esposa de su tío, interpretada por Odessa Young. Esta breve y ardiente historia de amor se convierte en su mayor refugio y, a la vez, en su mayor tormento.

Una producción visualmente impactante

Jacob Elordi Jacob Elordi enfrenta su reto más grande (Prime Video)

Dirigida por Justin Kurzel (Nitram, Macbeth) y con un elenco de alto nivel que incluye a Ciarán Hinds y Olivia DeJonge (Elvis) en un papel clave, la serie juega con saltos temporales para explorar cómo el trauma, el deseo y la culpa dejan huella en las personas. Con sólo cinco episodios, The Narrow Road to the Deep North promete ser una historia potente, sin relleno, visualmente impactante y emocionalmente devastadora. Filmada en Australia, el país natal de Elordi y del autor de la novela, la serie aporta una autenticidad única. Su estreno mundial será el 19 de abril en Prime Video.

Para Elordi, este papel podría marcar un antes y un después en su carrera, y para el público, será la oportunidad de presenciar una historia de amor y guerra contada con sensibilidad y crudeza, donde la belleza y el horror se entrelazan en cada escena.

¿‘El camino estrecho’ está basada en un libro?

The Narrow Road to the Deep North, la aclamada novela de Richard Flanagan, es una obra literaria que no sólo capturó la atención global al ganar el Premio Booker en 2014, sino que también profundiza en las complejidades morales de la guerra.

A través de la historia de Dorrigo Evans, un cirujano australiano y prisionero de guerra en Japón, Flanagan examina la naturaleza humana en medio del sufrimiento y la desesperación. Con saltos temporales entre el presente de Evans y sus recuerdos de un amor imposible y su infancia, la novela aborda temas como el dilema entre ser bueno o malo, el peligro de los ideales y las repercusiones morales de la guerra.