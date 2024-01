Jacob Elordi enfrenta las críticas por mostrar el lado oscuro de Elvis Presley en ‘Priscilla’

Sofía Coppola hace de su nueva película Priscilla, una mirada femenina al pasado para concentrarse en la esposa de Elvis Presley, que cuenta su propia historia marcada por el éxito y la tragedia. La cinta biográfica está basada en las memorias de Priscilla Presley de 1985, Elvis and me que sigue su vida y su relación con el Rey del Rock and Roll. Cailee Spaeny interpreta a Priscilla, con Jacob Elordi como Elvis Presley.

”Soy una actor que disfruta su trabajo, y en cuanto más complejo sea, pues es mayor mi satisfacción. No sé si necesariamente siempre se trata de hombres con problemas, porque son parte de los proyectos que he realizado, pero disfruto interpretando a personas complejas (risa)”, señaló el actor australiano de 26 años.

Jacob Elordi muestra un lado poco conocido de Elvis en la cinta Priscilla. (Foto: Sofía Coppola.)

Jacob Elordi da vida a una versión poco vista de Elvis Presley, que ha generado cierta molestia a los seguidores de la leyenda musical.

”Mi papel era honrar el libro de Priscilla Presley. Mi trabajo era simplemente respetar el libro de Priscilla. Está todo ahí en papel y, ya sabes, he tenido conversaciones con ella. Entonces, para mí, fue retratar a esta persona de la forma en que ella lo había descrito en los momentos que ella había descrito. Hay momentos muy oscuros, en una etapa complicada del hombre famoso que al final no pudo retener a la mujer que decía era el amor de su vida”, detalló.

La trama se centra cuando la adolescente Priscilla Beaulieu conoce a Elvis Presley en una fiesta, él ya es una meteórica súper estrella del rock and roll pero se convierte en alguien totalmente inesperado en momentos privados: un apasionante flechazo, un aliado en la soledad, un vulnerable mejor amigo.

“Traté de capturar la decepción apenas contenida de Elvis mientras trabajaba bajo las órdenes del gerente coronel Tom Parker. No estaba expresando su lado artístico y el precio por ello puede ser fatal”, agregó.

“Su historia (Elvis Presley) me parece una tragedia en muchos sentidos. Desarrollé una gran empatía por él” — Jacob Elordi

El actor, logró gran popularidad a raíz de la cinta El stand de besos (Netflix) que lo puso en la mira de otros directores, “estoy tratando de alejarme de esas etiquetas de ‘galán’ o ' actor de comedias románticas’. Estoy trabajando para hacer los proyectos que me impliquen aprendizaje y crecimiento, no importa el género”.

Por último, explicó sobre esos momentos que lo hicieron disfrutar una cinta como Priscilla.

”Fue tan genial como parece. Saber que podía ser Elvis Presley durante 30 días y usar ropa de Valentino adaptada a mi cuerpo, eso fue genial. Tardé en quitarme ese acento sureño y sus gestos (risa). Además, superé un reto desafiante y controvertido, porque siempre hubo y hay comparaciones con Austin Butler, quien recientemente interpretó a Elvis en el cine. Son absurdas las comparaciones, sobre todo porque son historias y momentos distintos”.

A detalle

Adaptación. Película basada en las memorias Elvis and me, escritas por Priscilla Beaulieu Presley, publicadas en 1985 que relata el largo noviazgo y turbulento matrimonio de Elvis y Priscilla, desde una base militar alemana hasta su finca de ensueño en Graceland.

Reto. Jacob Elordi, actor de El stand de besos y Euphoria tomó el rol de Elvis Presley. Reconoció que no fue nada fácil, sobre todo por las comparaciones con su antecesor, Austin Butler.

Figura. La cinta es protagonizada por Cailee Spaeny (Priscilla Presley) y Jacob Elordi (Elvis Presley). Así luce actualmente la viuda del Rey del Rock and Roll a sus 78 años.

¿Cuándo se estrena Priscilla en México?